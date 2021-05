Meer dan 1400 migranten zijn het afgelopen weekend aangekomen op het eiland Lampedusa, in het zuiden van Italië, met een vijftiental boten.

Dat melden verschillende media. Een ngo waarschuwt dat nog enkele honderden anderen in moeilijkheden verkeren in Maltese wateren.

Meer dan 400 migranten van verschillende nationaliteiten, onder wie 24 vrouwen en kinderen, bevonden zich aan boord van een schip dat voor de kust van Lampedusa onderschept werd, melden de Italiaanse persagentschappen. Een andere boot van 20 meter lang, met 325 personen aan boord, werd onderschept op 13 kilometer van de kust van het eiland. Enkele honderden anderen kwamen aan met kleinere boten.

De ngo Alarm Phone, die een noodlijn beheert om migranten op zee te redden, lanceerde een hulpoproep om de passagiers van vijf andere boten te redden voor de kust van Malta, met nog eens 400 migranten aan boord. 'De situatie is kritiek. Een reddingsoperatie is nu nodig', zegt de organisatie.

Ondanks de coronacrisis blijft de illegale migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa doorgaan, vooral vanuit Tunesië en Libië naar Italië. In Europa hopen de migranten werk en andere perspectieven te vinden.

Van 1 januari tot 21 april 2021 kwamen 8604 migranten aan in Italië, en 65 in Malta, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Onderweg kwamen ook 359 migranten om, voegt de IOM hieraan toe.

Dat melden verschillende media. Een ngo waarschuwt dat nog enkele honderden anderen in moeilijkheden verkeren in Maltese wateren.Meer dan 400 migranten van verschillende nationaliteiten, onder wie 24 vrouwen en kinderen, bevonden zich aan boord van een schip dat voor de kust van Lampedusa onderschept werd, melden de Italiaanse persagentschappen. Een andere boot van 20 meter lang, met 325 personen aan boord, werd onderschept op 13 kilometer van de kust van het eiland. Enkele honderden anderen kwamen aan met kleinere boten. De ngo Alarm Phone, die een noodlijn beheert om migranten op zee te redden, lanceerde een hulpoproep om de passagiers van vijf andere boten te redden voor de kust van Malta, met nog eens 400 migranten aan boord. 'De situatie is kritiek. Een reddingsoperatie is nu nodig', zegt de organisatie. Ondanks de coronacrisis blijft de illegale migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa doorgaan, vooral vanuit Tunesië en Libië naar Italië. In Europa hopen de migranten werk en andere perspectieven te vinden. Van 1 januari tot 21 april 2021 kwamen 8604 migranten aan in Italië, en 65 in Malta, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Onderweg kwamen ook 359 migranten om, voegt de IOM hieraan toe.