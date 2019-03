Ruim 120.000 mensen getroffen door overstromingen in Afghanistan

Dat heeft de VN-organisatie voor Noodhulp (OCHA) laten weten. Zo'n 14 van de 34 provincies in het land werden door het noodweer geteisterd. Bij de overstromingen kwamen in de maand maart al 63 mensen om het leven, 32 anderen raakten gewond.

In de acht provincies Farah, Kandahar, Helmand, Herat, Kapisa, Parwan, Sabul en Kabul stortten ongeveer 5.000 huizen in en meer dan 7.500 woningen liepen schade op. In Afghanistan komt het elk jaar opnieuw tot zware overstromingen die vele doden eisen. De huidige regenval volgt op de ergste droogte die het land sinds jaren heeft gekend, wat het risico op wateroverlast nog deed verhogen.