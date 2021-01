In Rusland zijn bij demonstraties tegen het bewind van president Vladimir Poetin en voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny meer dan 1.600 mensen opgepakt. Onder hen bevindt zich ook Joelia Navalny, de echtgenote van Aleksej. Dat zegt de ngo OVD-Info, gespecialiseerd in het opvolgen van arrestaties.

Al voordat de demonstratie zou beginnen, werden zeker honderd mensen aangehouden. Onder hen bevond zich ook de bekende activist Ljoebov Sobol. Volgens OVD-Info zijn er in heel Rusland inmiddels 1.614 mensen gearresteerd. Op beelden op sociale media is te zien dat er hier en daar flink wordt gevochten tussen betogers en veiligheidstroepen. Volgens het Russische persagentschap Tass raakten 40 politieagenten gewond bij de onlusten. Volgens de autoriteiten zijn er 4.000 deelnemers. De demonstratie in Moskou, die door de Russische autoriteiten is verboden, begon om 12 uur Belgische tijd.

Grote bezorgdheid

Ook elders in Rusland, waar door het tijdsverschil de protesten eerder begonnen, zijn al honderden mensen opgepakt. In de stad Chabarovsk publiceerden activisten zaterdag video's van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, gingen ook enkele honderden mensen de straat op.

Vanuit Londen kwam al een bezorgde reactie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in een verklaring grote bezorgdheid uit over de arrestaties en zegt de gang van zaken nauwgezet te volgen. Het departement roept op tot vrijlating van de arrestanten.

De Russische regering beschuldigde ondertussen de Amerikaanse ambassade in Moskou van het publiceren van de geplande betogingsroutes in de vele steden waar wordt gedemonstreerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering van de Amerikanen over deze publicaties.

Spoedprocedure

Het team van Navalny kwam begin deze week met een video op de proppen die zou bewijzen dat president Poetin met smeergeld een peperduur paleis heeft laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna twee uur durende film werd op enkele dagen meer dan 65 miljoen keer bekeken op YouTube.

Navalny werd maandag in Moskou tijdens een omstreden spoedprocedure veroordeeld tot dertig dagen cel. De 44-jarige Kremlincriticus zou in een vroegere strafzaak zijn aanmeldingsplicht met voeten getreden hebben, terwijl hij in Duitsland revalideerde van een vergiftiging met novitsjok. Er staan nog andere rechtszaken tegen hem op stapel, en er hangen hem jaren gevangenis boven het hoofd. Volgens Navalny zit een 'moordcommando' van de binnenlandse geheime dienst FSB onder bevel van Poetin achter de aanslag van 20 augustus vorig jaar. De president en de FSB ontkennen die beschuldigingen met klem.

Al voordat de demonstratie zou beginnen, werden zeker honderd mensen aangehouden. Onder hen bevond zich ook de bekende activist Ljoebov Sobol. Volgens OVD-Info zijn er in heel Rusland inmiddels 1.614 mensen gearresteerd. Op beelden op sociale media is te zien dat er hier en daar flink wordt gevochten tussen betogers en veiligheidstroepen. Volgens het Russische persagentschap Tass raakten 40 politieagenten gewond bij de onlusten. Volgens de autoriteiten zijn er 4.000 deelnemers. De demonstratie in Moskou, die door de Russische autoriteiten is verboden, begon om 12 uur Belgische tijd.Ook elders in Rusland, waar door het tijdsverschil de protesten eerder begonnen, zijn al honderden mensen opgepakt. In de stad Chabarovsk publiceerden activisten zaterdag video's van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, gingen ook enkele honderden mensen de straat op.Vanuit Londen kwam al een bezorgde reactie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in een verklaring grote bezorgdheid uit over de arrestaties en zegt de gang van zaken nauwgezet te volgen. Het departement roept op tot vrijlating van de arrestanten.De Russische regering beschuldigde ondertussen de Amerikaanse ambassade in Moskou van het publiceren van de geplande betogingsroutes in de vele steden waar wordt gedemonstreerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering van de Amerikanen over deze publicaties.Het team van Navalny kwam begin deze week met een video op de proppen die zou bewijzen dat president Poetin met smeergeld een peperduur paleis heeft laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna twee uur durende film werd op enkele dagen meer dan 65 miljoen keer bekeken op YouTube.Navalny werd maandag in Moskou tijdens een omstreden spoedprocedure veroordeeld tot dertig dagen cel. De 44-jarige Kremlincriticus zou in een vroegere strafzaak zijn aanmeldingsplicht met voeten getreden hebben, terwijl hij in Duitsland revalideerde van een vergiftiging met novitsjok. Er staan nog andere rechtszaken tegen hem op stapel, en er hangen hem jaren gevangenis boven het hoofd. Volgens Navalny zit een 'moordcommando' van de binnenlandse geheime dienst FSB onder bevel van Poetin achter de aanslag van 20 augustus vorig jaar. De president en de FSB ontkennen die beschuldigingen met klem.