Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft, samen met burgemeester Philippe Rio van Grigny nabij Parijs, de World Mayor Prize gewonnen, de prijs voor de beste burgemeester van de wereld.

De in Londen gevestigde stichting City Mayors Foundation, een internationale denktank die zich bezighoudt met lokaal bestuur, reikt de prijs, een beeldhouwwerk, om de twee jaar uit. 'Aboutaleb behandelt alle burgers als 'Rotterdammers', ongeacht hun afkomst en achtergrond', aldus de stichting. 'Beide burgemeesters delen een sterke overtuiging dat het hooghouden van de waarden van vrede, vrijheid, gelijke rechten en menselijke waardigheid essentieel zijn voor sociale samenhang'

'Gedurende de COVID-pandemie hebben beide burgemeesters uitzonderlijk leiderschap getoond, vanaf het begin beseffend dat het virus de kwetsbaarste delen van de samenleving kan bedreigen', schrijven de juryleden. 'Ahmed Aboutaleb, een van de langst dienende en meest gerespecteerde burgemeesters van Europa, heeft de stad Rotterdam sinds 2009 geleid met moed, geduld en nederigheid', aldus Tann vom Hove van de stichting.

Aboutaleb laat in een reactie weten zeer vereerd te zijn met de prijs. 'Ik ben er stil van. Het is een eer dat Rotterdammers mij hiervoor hebben aangedragen. Ik voel me dan ook zeer gewaardeerd door de inwoners van deze mooie stad. Een stad waar zoveel verschillende mensen samen leven. Ik heb de allermooiste baan die je je maar kan bedenken.'

