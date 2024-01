Ron DeSantis beëindigt presidentscampagne: geen geld meer en geen pad naar overwinning

Ron DeSantis, even de favoriet voor de nominatie als Republikeins presidentskandidaat, stopt zijn campagne. Hij ziet ‘geen duidelijk pad’ meer naar de overwinning. Bovenal: zijn geldschieters zien geen pad meer. DeSantis zal nu favoriet Donald Trump ondersteunen voor de nominatie.

DeSantis (45) maakte het einde van zijn campagne zondag bekend via een videoboodschap.

Die campagne begon ten gronde met zijn eclatante overwinning bij zijn herverkiezing tot gouverneur van Florida in november 2022. Andere Republikeinen boerden slecht in die verkiezing, en Republikeinse topfiguren, die de buik vol hadden van verloren verkiezingen onder de leiding van Donald Trump, stelden hun hoop in een presidentskandidatuur van DeSantis.

Veelbelovende peilingen volgden. DeSantis scheen op gelijke hoogte te staan van Trump of hem zelfs te overtroeven.

Sindsdien volgden de dubieuze beslissingen zich op.

Donald Trump stelde vrijwel meteen zijn presidentskandidatuur, terwijl DeSantis maanden wachtte om het officieel te maken – hij kon als pas herkozen gouverneur niet meteen een ander ambt nastreven. Toen hij dan toch de stap zette, was hij al fors gezakt in de peilingen. Hij verkoos zijn presidentscampagne te lanceren op toenmalig Twitter. Technische problemen maakten dat een fractie van de geïnteresseerden hem met grote vertraging aan het werk hoorde. Misschien was dat een geluk bij een ongeluk: de lanceringsboodschap was niet om aan te horen.

Trump mét bagage

Andere problemen waren structureel. DeSantis bleek een kandidaat van boordkarton. Hoe meer hij campagne voerde, hoe lager hij in de peilingen uitkwam. Hij concentreerde de campagne in eerste instantie op zijn strijd tegen woke en op zijn acties om Florida open te houden tijdens de pandemie. Maar woke en zijn standpunten rond de pandemie werden minder essentieel in een wereld die meer bepaald werd door recente oorlogen. En over die oorlogen was DeSantis niet zo duidelijk. De anti-woke-strijd en zijn standpunt rond abortus (verbod na 6 weken) waren niet zo populair buiten een harde kern van conservatieve aanhangers.

Zijn oorspronkelijk uitgangspunt – dat hij Trump was zonder de bagage – sloeg ook niet aan. De aanhang van Trump verkoos de man mét zijn bagage. DeSantis vond nooit een geloofwaardig evenwicht tussen kritiek op Trump (die mild bleef) en het hengelen naar diens aanhang.

Daarbij kwam dat berichten over DeSantis vaker over onenigheid binnen zijn campagne begonnen te gaan dan over de inhoud. Geldschieters, die hem eerst hadden bedolven onder de centen, maakten hun ongenoegen bekend en haakten af.

Iowa viel tegen

Terwijl geld en aanhang opdroogden, besliste DeSantis om alle middelen in te zetten op de allereerste voorverkiezing, in Iowa. Maandenlang dweilde hij die staat af. Uiteindelijk werd hij er nog wel tweede, maar op 30 procent achterstand van Trump, en met weinig voorsprong op de derde, Nikki Haley.

De uitslag in Iowa gaf hem weinig perspectief voor de tweede voorverkiezing, in New Hampshire. Ook na Iowa bleef hij daar op 6-7 procent van de kiesintenties steken. Hij reisde door naar South Carolina om te kijken of hij daar een deuk kon maken. Uiteindelijk was de conclusie: neen. Zijn campagne zegde twee tv-interviews af voor zondag, en uren later volgde de video met de uitleg, dat hij ‘geen duidelijk pad’ meer zag naar de overwinning.

In zijn video zegde hij zijn steun toe aan Donald Trump, die hem nochtans maandenlang had afgedaan als ‘Ron DeSanctimonious’. Nikki Haley, zei DeSantis, was een vertegenwoordiger van de oude Republikeinse Partij, ‘met opgewarmd corporatisme’, ‘waar we niet naar kunnen terugkeren’.

Afwachten hoe de beslissing van DeSantis op twee dagen voor de verkiezing in New Hampshire de uitslag beïnvloedt. Als de kiezers het stemadvies van DeSantis volgen, zou dit Donald Trump nog moeten helpen. De gewezen president haalt volgens recente peilingen, die afgenomen werden voor het afhaken van DeSantis, 50 procent van de stemmen in de Republikeinse primary.