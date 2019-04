Rohingya-kinderen ongewenst op Bengalese scholen: 'We werden uit de klas gehaald'

Jonge Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh krijgen nauwelijks kans op onderwijs, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. 'De Bengalese regering spoort kinderen op en stuurt ze van school.'

Sinds januari voert Bangladesh het beleid dat kinderen van Rohingya-vluchtelingen die illegaal naar school gaan, van school gestuurd worden. Volgens de oprichter van een middelbare school die hiermee te maken kreeg, voeren de Bengalese veiligheidsdiensten aan dat het toelaten van Rohingya-kinderen op school 'niet veilig is voor het land en de bevolking'.

Mensenrechtengroepen denken daar anders over. 'Het Bengalese beleid om kinderen op te sporen en van school te zetten, in plaats van het recht op onderwijs te respecteren, is misplaatst, tragisch en ontwetting', zegt Bill van Esveld, kinderrechtenonderzoeker bij Human Rights Watch (HRW).

Vervalste certificaten

De van school gestuurde leerlingen, die behoren tot een groep van 34.000 geregistreerde Rohingya-vluchtelingen die in kampen in de districten Teknaf en Ukiya van Cox's Bazar wonen, zijn geboren in Bangladesh, nadat hun ouders in de vroege jaren 1990 waren gevlucht uit Myanmar.

De oplossing voor kinderen die zich verplicht voelen om een valse identiteit aan te nemen om naar de middelbare school te kunnen, is niet ze van school sturen. Bill van Esveld, kinderrechtenonderzoeker bij Human Rights Watch

De meeste Rohingya-kinderen, onder wie degenen die geboren zijn in Bangladesh, zijn niet formeel erkend als vluchteling en hebben daarom ook geen recht op onderwijs op Bengalese scholen. Rohingya-gezinnen kopen daarom soms geboortecertificaten of andere documenten om hun kinderen op school te krijgen. Een leerling beweerde zelfs dat zijn ouders dood waren, om te voorkomen dat zijn adres in het vluchtelingenkamp op de toelatingsaanvraag zou komen.

In januari kregen zeven middelbare scholen in Teknaf en een overheidsfunctionaris in Ukhiya een schrijven waarin gewaarschuwd werd voor de groeiende aanwezigheid van Rohingya-kinderen op scholen en de 'oneerlijke publieke vertegenwoordigers' die hen aan documenten hebben geholpen.

In de brief staat dat er strikt op toegezien moet worden dat Rohingya-kinderen alleen onderwijs krijgen in de vluchtelingenkampen.

Recht op onderwijs

Het is onduidelijk hoeveel kinderen van school gestuurd zijn. In de brief werden de namen en adressen genoemd van 44 leerlingen, met het verzoek hen in ieder geval van school te sturen.

'De oplossing voor kinderen die zich verplicht voelen om een valse identiteit aan te nemen om naar de middelbare school te kunnen, is niet ze van school sturen', zegt Van Esveld. 'De oplossing is hen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.'

Mohammed, een Royingha-leerling, zei tegen HRW dat de directeur van zijn school na ontvangst van de brief de Rohingya-kinderen verzocht te vertrekken. 'Hij zei dat als er Rohingya waren, het ministerie van Onderwijs de vergunning van de school zou intrekken. Toen de brief voorgelezen was, zei de directeur: "Ik weet wie alle Rohingya hier zijn. Pak nu meteen je spullen en identiteitspapieren en vertrek." We werden uit de klas gehaald terwijl de andere leerlingen toekeken en we moesten vertrekken.'

Hoewel er scholen zijn in de vluchtelingenkampen, zijn die niet officieel erkend en blijven de lessen meestal beperkt tot basisonderwijs. De kinderen die les krijgen op deze scholen, kunnen niet meedoen aan nationale examens en krijgen ook geen officiële diploma's.

'Zo lang de scholen in de vluchtelingenkampen niet officieel erkend worden, zou Bangladesh deze kinderen toegang moeten geven tot lokale scholen', zegt Esveld.