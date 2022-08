Roep om diplomatieke druk na inval Israëlisch leger bij Palestijnse ngo’s

Twaalf Belgische ngo’s vragen België en Europa om actie te ondernemen en diplomatieke druk uit te oefenen op Israël, nadat het Israëlische leger donderdag binnenviel in de kantoren van zeven Palestijnse ngo’s in de stad Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanoever, en er documenten in beslag nam.

Dat communiceert koepelorganisatie 11.11.11 vrijdag in een persbericht. Een opschorting van de Europees-Israëlische Associatieraad in oktober zou volgens hen alvast een krachtig signaal geven.

De Israëlische regering kondigde in oktober vorig jaar aan dat het zes Palestijnse ngo’s op een terreurlijst had geplaatst omdat ze zouden samenwerken met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een linkse militante beweging die in meerdere westerse landen op een lijst van terreurorganisaties staat. Maar verschillende EU-landen, waaronder ook België, bevestigden vorige maand dat ze de samenwerking met die zes ngo’s niet stopzetten. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zei toen op Twitter dat Israël ‘geen substantiële informatie’ kon voorzien ‘die een wijziging van ons beleid zou rechtvaardigen’.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir herhaalde dat standpunt donderdagavond en veroordeelde de inval en sluiting van de Palestijnse ngo’s op Twitter. ‘België en acht andere EU-lidstaten hebben op 12 juli duidelijk gesteld dat we geen bewijzen ontvangen of gezien hebben die de aanwijzing van Israël rechtvaardigen. Verdedigers van mensenrechten verdienen bescherming’, aldus Kitir.

Maar volgens verschillende Belgische ngo’s is er meer nodig. ‘Deze organisaties hebben geen nood aan een zoveelste veroordeling of uiting van ongerustheid, maar aan krachtige diplomatieke druk op Israël’, klinkt het. Dat is volgens hen belangrijk om te voorkomen dat het Israëlische leger meer arrestaties uitvoert. Ze wijzen erop dat de Palestijnse ngo’s een belangrijke bijdrage leveren in het onderzoek naar schendingen van het internationaal recht in het bezette Palestijnse gebied. De Palestijnse ngo’s ‘vormen het laatste bastion voor de verdediging van mensenrechten van Palestijnen’, schrijven ze.

Europa moet tonen dat de inval ‘verregaande gevolgen zal hebben voor de diplomatieke relaties tussen Israël en de EU’, zo benadrukken de Belgische ngo’s. Ze dringen daarom aan op de opschorting van de Europees-Israëlische Associatieraad, een bijeenkomst die gepland staat in oktober en handelt over de economische en politieke betrekkingen tussen beide. Dat de raad opnieuw plaatsvindt na tien jaar, vinden de ngo’s frappant. Ook vragen ze dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een gesprek plant met de Israëlische ambassadeur in België.

Het gaat om een gezamenlijke oproep van 11.11.11, ABP, Broederlijk Delen, De-Colonizer, MOC, Pax Christi, Palestina Solidariteit, SBOverseas, Solsoc, Viva Salud, Vrede VZW en de Algemene Centrale-ABVV.