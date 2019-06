Roemeense ex-premier Ciolos fractieleider voor Europese liberalen

Dacian Ciolos, voormalig premier van Roemenië en gewezen Europees Commissaris van Landbouw, is woensdag aangeduid als nieuwe fractieleider voor de liberalen in het Europees Parlement. Ciolos zal de Renew Europe-fractie in het Europese halfrond aanvoeren.

Dacian Ciolos op 9 december 2016. © AP