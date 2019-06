Speciaal aanklager Robert Mueller zal op 17 juli getuigen voor het Amerikaanse Congres. Dat heeft de voorzitter van de commissie Justitie in het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler, aangekondigd.

De Democraten in het Huis hadden eerder al een dagvaarding gestuurd om Mueller te laten verschijnen. Mueller zal voor het eerst publiekelijk vragen beantwoorden over zijn onderzoek naar de veronderstelde Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

Na een onderzoek dat 22 maanden duurde, besloot Mueller dat Russen tussenbeide kwamen om Donald Trump te helpen, maar bewijzen van strafbare feiten vond hij niet. Mueller weigerde zich voorts uit te spreken over de vraag of het Witte Huis het gerecht al dan niet tegenwerkte.