Nu de Grünen de tweede partij van Duitsland zijn geworden, zegt partijvoorzitter Robert Habeck, willen ze hun verantwoordelijkheid opnemen en het land mee besturen. 'Wat niet meer kan, is betuttelend met klimaatbetogers spreken alsof het vervelende kleine kinderen zijn.'

'We horen van 's morgens tot 's avonds dat de klimaatopwarming een enorme bedreiging is', zegt voorzitter Robert Habeck (49) van de Duitse Grünen. 'Amazon, Google en Facebook betalen in Europa nauwelijks belastingen. De velden bevatten te veel nitraat. De huurprijzen exploderen. De mensen willen dat er iets gebeurt.'

