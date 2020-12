Het recht op een gezond en leefbaar milieu moet opgenomen worden in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Daarover hebben de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Rik Daems en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres overlegd in New York.

Daems wil het recht op een gezond en leefbaar milieu formeel laten opnemen in het Europees Mensenrechtenverdrag. Dat maakt er een formeel mensenrecht van, wat betekent dat mensen het zullen kunnen afdwingen bij het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Het onderwerp staat in april 2021 op de agenda tijdens de plenaire zitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Tijdens een ontmoeting vrijdag op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York zei VN-baas Antonio Guterres zijn steun aan het voorstel toe. Hij zal ook aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Europa in april, om het voorstel kracht bij te zetten, laat Rik Daems weten in een persbericht.

VUB-professor Djalali

De voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa maakte tegelijkertijd ook van de gelegenheid gebruik om de situatie van de in Iran ter dood veroordeelde Iraans-Zweedse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali aan te kaarten. Guterres gaf volgens Daems aan 'alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden'. Om de ontmoeting in New York te kunnen laten doorgaan moest Daems trouwens drie dagen in quarantaine na zijn aankomst in de stad, waarbij hij ook twee keer op het coronavirus werd getest, een laatste keer vlak voor de ontmoeting. Ook bij zijn terugkeer in Straatsburg zal hij getest worden en in afzondering gaan, aldus zijn woordvoerder.

