Reynders ontmoet controversiële nieuwe president Congo: 'We moeten pagina verkiezingen omslaan'

'We moeten de pagina van de verkiezingen in Congo omslaan en kijken hoe we de verandering er kunnen steunen.' Dat zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woensdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington na een ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi.

Het is voor het eerst dat een Belgische minister Tshisekedi ontmoet, sinds die begin dit jaar (volgens velen onterecht) werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo.

Reynders is momenteel in Washington voor de viering van de zeventigste verjaardag van de NAVO. Félix Tshisekedi is dan weer naar Washington afgereisd voor een ontmoeting met verschillende politici, onder wie de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Reynders en Tshisekedi hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook met elkaar af te spreken.

Na afloop van het overleg maakte de Belgische minister duidelijk dat het tijd is om 'de pagina om te slaan' van de controversiële verkiezingsoverwinning van Tshisekedi. 'Wat we nu proberen doen, is bekijken hoe we kunnen helpen bij echte veranderingen en bij positieve evoluties voor de Congolese bevolking', zegt hij.

'Maar we moeten wel verifiëren of de verandering wel echt plaatsvindt. Er zijn alvast positieve signalen.' Reynders wijst erop dat sinds het aantreden van Tshisekedi al verschillende tekenen zijn van een normalisering van de relaties tussen Brussel en Kinshasa. Hij haalt onder meer de heropening van het Schengenhuis - als 'Europees visacentrum' - aan en de hervatting van zeven wekelijkse vluchten tussen de twee hoofdsteden door Brussels Airlines.

De Belgische minister ziet ook mogelijkheden om te komen tot een heropening van het Belgisch consulaat in Lubumbashi en het Congolese consulaat in Antwerpen. 'Aan het einde van het proces zou het misschien mogelijk worden dat we weer ambassadeurs uitwisselen', klikt het nog.

Ook op militair gebied worden samenwerkingsvormen niet uitgesloten. Bovendien hoopt Reynders nog dat er snel kan worden overgegaan tot de repatriëring van het stoffelijk overschot van Etienne Tshisekedi. De vader van de Congolese president overleed in januari 2017 in België. Meer dan twee jaar later bevindt zijn lijk zich nog altijd in ons land.