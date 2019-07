Iran heeft in de Golf een buitenlandse tanker tegengehouden en in beslag genomen omdat die olie zou smokkelen. De bemanning is opgepakt. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde donderdag.

De tanker werd zondag 14 juli in de Straat van Hormuz tegenhouden. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde was er 1 miljoen liter aan boord en werd die illegaal gesmokkeld. Alle 12 bemanningsleden werden opgepakt. Teheran gaf geen details over de herkomst van het schip, zijn naam of onder welke vlag het vaart.

Het is de voorbije weken erg onrustig in de Golf. De Verenigde Staten beschuldigen Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanvallen tegen commerciële schepen in de buurt van de Straat van Hormuz.