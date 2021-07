Tien dagen na de gedeeltelijke instorting van een flatgebouw in Surfside, bij Miami in de Amerikaanse staat Florida, is de rest van het gebouw zondag gesloopt. Er zijn nog 121 vermisten.

De zoektocht naar slachtoffers was zaterdag opgeschort om de volledige afbraak voor te bereiden. Die was nodig omdat gevreesd werd voor een verdere instorting, zeker met tropische storm Elsa onderweg naar Florida. Die storm wordt dinsdag in Florida verwacht.

Het gebouw werd gesloopt met behulp van strategisch geplaatste explosieven (zie video onderaan). Buren moesten uit voorzorg binnenblijven.

Een deel van het twaalf verdiepingen tellende Champlain Towers South in het plaatsje Surfside stortte op 24 juni in. Inmiddels is de dodentol van de ramp opgelopen tot 24. Zaterdag vonden reddingswerkers opnieuw twee lichamen in het puin. 121 mensen zijn nog steeds vermist.

Het is de bedoeling dat na de afronding van de sloop verder wordt gezocht naar slachtoffers, ook al is de kans klein dat er nog overlevenden worden gevonden onder het puin.

