Tientallen voormalige Republikeinse partijleden zijn bezig met de oprichting van een nieuwe centrumrechtse politieke partij. Dat doen ze omdat ze zien dat de Republikeinen niet willen optreden tegen ex-president Donald Trump, die zij beschouwen als een extremist die een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de partij. Dat meldt persbureau Reuters.

Onder de initiatiefnemers bevinden zich voormalige Republikeinse politici, medewerkers van de Republikeinse regeringen van Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush en Trump, vroegere Republikeinse ambassadeurs en partijstrategen.

Meer dan 120 van hen hielden afgelopen vrijdag een online vergadering om de afsplitsing te bespreken. De nieuwe beweging moet opereren volgens het 'principieel conservatisme'. Daaronder wordt verstaan het vasthouden aan de grondwet en de rechtsstaat - ideeën die volgens de betrokkenen door Trump naar de prullenbak zijn verwezen.

De partij zou kandidaten laten deelnemen aan bepaalde races en ook centrumrechtse kandidaten steunen in andere verkiezingen. De deelnemers aan het gesprek zeiden bijzonder ontsteld te zijn over het feit dat meer dan de helft van de Republikeinen in het Congres, 8 senatoren en 139 leden in het Huis van Afgevaardigden, enkele uren na de belegering van het Capitool stemden om de certificering van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te blokkeren.

Evan McMullin

Voormalig Republikein Evan McMullin, die in het verleden een prominente rol speelde in het Huis van Afgevaardigden, is een van de initiatiefnemers: 'Grote delen van de Republikeinse Partij zijn aan het radicaliseren en bedreigen de Amerikaanse democratie. De partij moet zich opnieuw richten op waarheid, rede en haar traditionele idealen.'

'Die verliezers hebben de Republikeinse partij verlaten toen ze voor Joe Biden stemden', reageerde een woordvoerder van Trump op het nieuws. De Republikeinse partij reageerde door te verwijzen naar een eerdere verklaring van voorzitster Ronna McDaniel: 'Als we elkaar blijven aanvallen en blijven focussen op het aanvallen van mede-Republikeinen, als we het niet met elkaar eens zijn binnen de partij, dan verliezen we (de verkiezingen van) 2022 uit het oog.'

Onder de initiatiefnemers bevinden zich voormalige Republikeinse politici, medewerkers van de Republikeinse regeringen van Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush en Trump, vroegere Republikeinse ambassadeurs en partijstrategen. Meer dan 120 van hen hielden afgelopen vrijdag een online vergadering om de afsplitsing te bespreken. De nieuwe beweging moet opereren volgens het 'principieel conservatisme'. Daaronder wordt verstaan het vasthouden aan de grondwet en de rechtsstaat - ideeën die volgens de betrokkenen door Trump naar de prullenbak zijn verwezen. De partij zou kandidaten laten deelnemen aan bepaalde races en ook centrumrechtse kandidaten steunen in andere verkiezingen. De deelnemers aan het gesprek zeiden bijzonder ontsteld te zijn over het feit dat meer dan de helft van de Republikeinen in het Congres, 8 senatoren en 139 leden in het Huis van Afgevaardigden, enkele uren na de belegering van het Capitool stemden om de certificering van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te blokkeren. Evan McMullinVoormalig Republikein Evan McMullin, die in het verleden een prominente rol speelde in het Huis van Afgevaardigden, is een van de initiatiefnemers: 'Grote delen van de Republikeinse Partij zijn aan het radicaliseren en bedreigen de Amerikaanse democratie. De partij moet zich opnieuw richten op waarheid, rede en haar traditionele idealen.' 'Die verliezers hebben de Republikeinse partij verlaten toen ze voor Joe Biden stemden', reageerde een woordvoerder van Trump op het nieuws. De Republikeinse partij reageerde door te verwijzen naar een eerdere verklaring van voorzitster Ronna McDaniel: 'Als we elkaar blijven aanvallen en blijven focussen op het aanvallen van mede-Republikeinen, als we het niet met elkaar eens zijn binnen de partij, dan verliezen we (de verkiezingen van) 2022 uit het oog.'