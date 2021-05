Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een onafhankelijk onderzoek geblokkeerd naar de bestorming van het Capitool in januari. De oprichting van de onderzoekscommissie kreeg de steun van 54 van de 100 senatoren, onder wie zes Republikeinen. Er waren echter 60 stemmen nodig om het voorstel snel door de Senaat te loodsen.

Republikeinen stemden in grote meerderheid tegen. Hun fractievoorzitter Mitch McConnell had betoogd dat nog een onderzoek naar de dodelijke rellen weinig meerwaarde zou hebben.

De stemming vond plaats in het parlementsgebouw dat op 6 januari het doelwit was van relschoppers. Het ging om fanatieke aanhangers van toenmalig president Donald Trump die meenden dat was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen. Zij wilden de definitieve goedkeuring van de verkiezingsuitslag verstoren en drongen het Capitool binnen. Politici moesten vluchten.

Het voorstel dat nu is afgeblokt, voorzag in de oprichting van een tienkoppige commissie van experts. Die was gemodelleerd naar het panel dat eerder de terroristische aanslagen van 11 september 2001 onderzocht. De Democraten zouden vijf leden mogen aanwijzen, onder wie de voorzitter. De Republikeinen mochten de andere vijf onderzoekers aandragen. De commissie had ook mensen kunnen dagvaarden. Sommige Republikeinen vreesden volgens The Washington Post dat Trump en zijn bondgenoten gedwongen zouden worden om onder ede een verklaring af te leggen. Toch kreeg het plan in het Huis van Afgevaardigden nog de steun van tientallen politici van de Republikeinse Partij.

2022 in gedachten

Leiders van de oppositiepartij zouden vorige week nog hebben overwogen zo'n onderzoek te steunen, schrijft The New York Times. Ze concludeerden echter volgens de krant dat het onderzoek de Democraten van politieke munitie zou kunnen voorzien in de aanloop naar de (tussentijdse) verkiezingen van 2022. Ook zou de nog altijd invloedrijke Trump vermoedelijk woest zijn geweest over de oprichting van de onderzoekscommissie.

Waar zijn de Republikeinen 'bang voor? De waarheid?', riep de leider van de Democratische meerderheid, Chuck Schumer, net voor de stemming uit. 'We hebben deze commissie absoluut nodig. Donald Trump verspreidde de jongste maanden de grote leugen dat de verkiezingen getrukeerd waren, dat hij eigenlijk de echte president is die de verkiezingen van november 2020 won', aldus Schumer.

De kans is groot dat de Democraten niet hun onderzoek voeren in partijdige commissies, zonder macht om getuigen op te vorderen.

