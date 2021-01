De leider van de Republikeinen in de Senaat heeft aftredend president Donald Trump expliciet de schuld gegeven van de bestorming van het Capitool door een bende relschoppers. Het gespuis werd met leugens opgestookt, zei Mitch McConnell in de Senaat. 'Ze werden opgeruid door de president en andere machtige mensen.'

De Senaat voert wellicht binnenkort een procedure tegen Trump, nu het Huis van Afgevaardigden hem vorige week voor een tweede keer aangeklaagd heeft. Zodra het artikel over de impeachment van het Huis naar de Senaat is gestuurd, kan het proces beginnen.

Voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid vereist. Het is onduidelijk hoeveel Republikeinen met de Democraten zullen meestemmen. Als Trump wordt veroordeeld, kan hij geen kandidaat meer zijn voor het presidentschap van de Verenigde Staten.

Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot opstand met felle retoriek die de zege van Joe Biden in de presidentsverkiezingen trachtte aan te vechten zonder enig bewijs. Minstens vijf mensen, onder wie een politieagent, lieten het leven bij de bestorming van het Capitool op 6 januari net na een betoging voor Trump.

Biden wordt woensdag om 12 uur 's middags (plaatselijke tijd) in Washington ingezworen als de 46ste president van de VS.

