In de Verenigde Staten hebben de Democraten Liz Cheney, een hevige criticaster van haar Republikeinse partijgenoot Donald Trump, benoemd als lid van de onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari onder de loep gaat nemen.

'De verantwoordelijken voor deze aanval moeten rekenschap afleggen en deze speciale commissie zal deze verantwoordelijkheid op een snelle, professionele en onpartijdige manier opnemen', zo verklaarde een 'vereerde' Cheney in een mededeling.

Liz Cheney, dochter van oud-vicepresident Dick Cheney, is onlangs uit de hoogste regionen van de Republikeinse partij gestoten omdat ze Trump hard had aangepakt over diens rol in de aanval van zijn aanhangers op de zetel van het Amerikaanse parlement.

Cheney was één van de twee Republikeinen die woensdag in het Huis van Afgevaardigden samen met de Democraten hadden gestemd voor de oprichting van de commissie. De 220 Democraten hebben een meerderheid in het Huis.

De oprichting van een meer onafhankelijke commissie werd in mei geblokkeerd door de Republikeinen in de Senaat. Zij vinden dat de lopende parlementaire onderzoeken en het werk van de politie volstaat.

De Democraat Bennie Thompson gaat de commissie leiden. In totaal zullen dertien parlementsleden zetelen, onder wie zeven Democraten. De Republikeinse fractieleider Kevin Kevin McCarthy mag zes leden aanduiden, maar hij heeft nog niet aangegeven of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen.

'De verantwoordelijken voor deze aanval moeten rekenschap afleggen en deze speciale commissie zal deze verantwoordelijkheid op een snelle, professionele en onpartijdige manier opnemen', zo verklaarde een 'vereerde' Cheney in een mededeling. Liz Cheney, dochter van oud-vicepresident Dick Cheney, is onlangs uit de hoogste regionen van de Republikeinse partij gestoten omdat ze Trump hard had aangepakt over diens rol in de aanval van zijn aanhangers op de zetel van het Amerikaanse parlement. Cheney was één van de twee Republikeinen die woensdag in het Huis van Afgevaardigden samen met de Democraten hadden gestemd voor de oprichting van de commissie. De 220 Democraten hebben een meerderheid in het Huis. De oprichting van een meer onafhankelijke commissie werd in mei geblokkeerd door de Republikeinen in de Senaat. Zij vinden dat de lopende parlementaire onderzoeken en het werk van de politie volstaat. De Democraat Bennie Thompson gaat de commissie leiden. In totaal zullen dertien parlementsleden zetelen, onder wie zeven Democraten. De Republikeinse fractieleider Kevin Kevin McCarthy mag zes leden aanduiden, maar hij heeft nog niet aangegeven of hij dat ook daadwerkelijk gaat doen.