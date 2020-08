Vanaf maandag organiseren de Republikeinen hun Conventie om president Donald Trump opnieuw te nomineren als kandidaat voor de verkiezingen van 3 november. Volgens de Amerikaanse media wil Trump publiek, in tegenstelling tot de Democratische Conventie die vanwege de coronapandemie volledig digitaal verliep.

Een Conventie is normaal gezien een vier dagen durend feest, waarbij de partijen hun programma voor de verkiezingen vastleggen en ook officieel de kandidaat-president en vicepresident nomineren. Er heeft nooit twijfel bestaan over het feit dat Trump en Mike Pence zichzelf zouden opvolgen als Republikeinse kandidaten, aangezien Trump slechts twee tegenkandidaten had die weinig hebben kunnen laten bewegen.

Toch is de Conventie belangrijk voor Trump en co, aangezien de president heel wat kritiek heeft gekregen voor zijn aanpak van de coronacrisis. Hij heeft volgende week dan ook een kans om de Amerikanen te herinneren waarom ze voor hem moeten stemmen en zeker niet voor Joe Biden.

Hoe de Conventie er juist zal uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Volgens NPR zullen er toch ook mensen 'live' aanwezig zijn in het conventiecenter in Charlotte, North Carolina. In tegenstelling tot op de campagnebijeenkomsten van Trump, zullen mensen wel mondmaskers moeten dragen en afstand moeten houden. Ook zouden de aanwezigen bluetooth-badges bij zich moeten hebben die kunnen dienen voor contacttracing en ze zullen ook een coronatest moeten ondergaan. Ook wordt hun temperatuur gemeten.

Positieve invloed Trump

Het algemene thema van de Conventie wordt 'Honoring the Great American Story' (het eren van het geweldige Amerikaanse verhaal). Per dag is er ook een thema: 'Land of Promise' (het land van de beloftes), 'Land of Opportunity' (het land van de mogelijkheden), 'Land of Heroes' (het land van de helden) en 'Land of Greatness' (het land van de grootsheid).

De media melden dat heel wat gewone Amerikanen het woord zullen nemen om te getuigen over de manier waarop de president hun leven op een positieve manier beïnvloed heeft. Ook zullen ze aan de alarmbel trekken over de gevaren die een Joe Biden-presidentschap met zich zouden meebrengen.

Onder de sprekers bevinden zich onder meer Mark en Patricia McCloskey, die wereldberoemd werden toen ze zwaarbewapend hun huis verdedigden terwijl er een 'Black lives matter'-betoging in hun straat passeerde. En ook familieleden van slachtoffers van geweld en van terrorisme passeren de revue.

Man in de straat

Naast de man in de straat, komen ook heel wat politici aan bod. Volgens de media gaat het om '2024 hopefuls', die de fakkel van Trump moeten overnemen. Het gaat onder meer om de voormalige VN-ambassadeur van Trump, Nikki Haley, senator Tim Scott en gouverneur van South Dakota Kristi Noem.

Donald Trump zelf zal verschillende keren aan het woord komen tijdens de vier dagen van de conventie, en hij zou maandag ook een bezoek brengen aan het conventiecenter in Charlotte. Donderdag aanvaardt hij de nominatie aan het Witte Huis.

Dinsdag neemt first lady Melania Trump het woord en op woensdag aanvaardt vicepresident Mike Pence zijn nominatie. Hij spreekt de Amerikanen toe van bij Fort McHenry, dat de Amerikanen in de 19de eeuw konden beschermen van een Britse aanval en dat het gedicht inspireerde waarop het Amerikaanse volkslied gebaseerd is.

Na de officiële nominatie van Trump als kandidaat, vindt op 29 september het eerste debat tussen Trump en Biden plaats. Op 7 oktober is het de beurt aan vicepresidentskandidaten Mike Pence en Kamala Harris.

