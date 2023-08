Republikeins debat: Vivek Ramaswamy tegen allen, afwezige Trump haalt meer ‘views’

Niet een makke Ron DeSantis maar de jonge en controversiële zakenman Vivek Ramaswamy stond in het centrum van het Republikeins debat in Milwaukee. De afwezige Trump kon grotere kijkcijfers claimen voor zijn interview met Tucker Carlson.

Dat was altijd de grotere competitie. Trump zag er de zin niet van in om deel te nemen aan een debat met tegenkandidaten die minstens 40 procent achterop lagen bij hem. Hij liet een interview opnemen met Tucker Carlson, de gewezen ster van Fox News, en startte de uitzending ervan exact 5 minuten voor het debat begon. Binnen het uur had het interview op X (Twitter) 75 miljoen views. Dat was wellicht een veelvoud van de kijkcijfers die Fox News zal halen voor het debat, al is onduidelijk hoeveel seconden iemand naar een X-interview moet kijken alvorens het als een view geteld wordt.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

Het interview was bijna gezapig. Dat was het debat bij momenten ook. Het was bij momenten ook oubollig, of toch ouderwets. De partij van Trump bleek ineens weer fiscaal verantwoordelijk te zijn. De meeste kandidaten vonden dat de tering naar de nering gezet moet worden, en een van hen – gewezen VN-ambassadeur Haley – durfde het zelfs aan kritiek te spuien op Trump die het deficit de hoogte had ingejaagd. ‘We hebben een boekhouder in het Witte Huis nodig’, zei ze.

Terwijl de acht kandidaten – allen hartsgrondig tegen abortus – hun specifieke plannen uit de doeken deden, bleek hoezeer ze verschilden. De rabiate anti-abortus-vicepresident Mike Pence wil een federaal verbod op abortus na 15 weken, en geen staat per staat oplossing. DeSantis wou niet zeggen of hij de termijn van 6 weken uit Florida ook nationaal zou verdedigen. Haley pleitte voor realisme en tolerantie van verschillende standpunten. De abortuskwestie was het beste debatmoment voor de tv-kijkende Democraten. Ze konden vaststellen dat de interne abortusdiscussie van de Republikeinen het onderwerp warm zal houden.

Gejouw

Het publiek in Milwaukee stond duidelijk aan de kant van Trump. Anti-Trump-uitspraken werden op gejouw onthaald.

Wie in het begin eerder werd toegejuicht was Vivek Ramaswamy. De jongste van de acht (38), en de enige zonder ervaring in debatteren, leek meteen ook de meest energierijke, en de meest Trumpachtige wat controverse betreft. De opwarming van het klimaat noemde hij bedrog. Hij zou de steun aan Oekraïne afschaffen ten voordele van versteviging van de eigen grens. Hij pleitte ervoor de VS-steun aan Israël tegen 2028 af te bouwen. Hij staat voor een fikse erfenisbelasting.

Hij werd bedolven onder de banbliksems van de competitie, niet inzake klimaat (hij pleitte voor het gebruik van fossiele brandstoffen), maar op de andere punten. Mike Pence, die agressiever uit de hoek kwam dan tevoren, noemde hem een rookie, Chris Christie omschreef hem als een amateur. Nikki Haley ‘kon niet geloven’ dat Ramaswamy de vrienden van het land in de steek zou laten: ”Je verkiest een moordenaar (ze bedoelde Poetin, red.) over vrienden’. Ze hekelde zijn gebrek aan ervaring inzake buitenlandse politiek: ‘Het valt op’.

Eerst reageerde het pro-Trump publiek positief op Ramaswamy, maar tegen het einde van de twee uur was zijn krediet wat opgebruikt. Hij had iets te veel gescholden, iets te hoog van de toren geblazen. Het omgekeerde was het geval met Haley. Zij kwam nog het meest anti-Trump uit de hoek. Eerst leverde haar dat weerstand van het publiek op, maar met name tijdens de confrontatie met Ramaswamy leek ze het publiek aan haar kant te krijgen.

Wie niet opviel, was Ron DeSantis. De gouverneur van Florida staat op de tweede plaats na Trump in de peilingen. Men dacht dat hij zou aangevallen worden, of dat hij zou aanvallen, maar dat gebeurde niet. Hij hield zich gedeisd, of vond zijn draai niet.

Dat was ook het geval met Chris Christie, die zich tot doel had gesteld Donald Trump onderuit te halen. Tegenover een publiek dat hem niet genegen was, vond hij het onderwerp of de woorden niet.