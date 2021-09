Anthony Gonzalez, een Republikeins Congreslid dat in januari stemde voor de impeachment van Donald Trump en de voormalige president een 'kanker voor het land' noemde, stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij stopt volgend jaar met de Amerikaanse politiek om 'meer tijd met zijn familie door te brengen' maar laat ook doorschemeren dat hij zich niet meer thuis voelt in de Republikeinse Partij.

Gonzalez is volgens The New York Times de eerste - maar mogelijk niet de laatste - Republikein die uit de partij stapt nadat hij voor impeachment van Trump stemde. Na de bestorming van het Capitool op 6 januari keerde de 36-jarige politicus zich samen met negen andere partijgenoten tegen Trump, wat voor woedende reacties van de voormalige president zorgde. Trump kondigde aan campagne te voeren tegen alle Republikeinen die zich tijdens de stemming over zijn afzetting tegen hem keerden. Nog altijd is de Republikeinse Partij zeer loyaal aan de voormalige president.

'Vanaf het moment dat ik de politiek ben ingegaan, heb ik altijd gezegd dat ik dit werk zal blijven doen zolang er op mij gestemd wordt en het werkt voor mijn familie', schreef Gonzalez donderdag in een verklaring. 'Hoewel mijn wens om een gezinsleven op te bouwen de kern van deze beslissing is, is het ook waar dat de huidige staat van onze politiek, vooral de giftige dynamiek binnen onze eigen partij, een belangrijke reden is voor mijn beslissing.'

