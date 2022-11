Republikeinen veroveren hoogstwaarschijnlijk Huis, race Senaat hangt af van enkele staten

De Republikeinen winnen na de Midterms van 8 november zo goed als zeker de controle over het Huis van Afgevaardigden. Dat blijkt uit peilingen. Wie de Senaat wint hangt dan weer af van enkele staten, waar een nek-aan-nekrace verwacht wordt. Sowieso wordt het voor president Joe Biden in de komende twee jaar moeilijk om nog veel te verwezenlijken.

“Bij tussentijdse verkiezingen is het eigenlijk bijna altijd zo dat de partij van de zittende partij zetels verliest in het Huis van Afgevaardigden. Sinds de Tweede Wereldoorlog gaat het gemiddeld om een verlies van 26 zetels. En de verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn”, zegt professor internationale politiek en Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven).

Bovendien hebben de Democraten een heel nipte meerderheid in het Huis: 220 versus 212 zetels (plus drie zetels die leegstaan). “Een verlies van 5 zetels is genoeg om de meerderheid te doen kantelen richting Republikeinen. Dan is de kans wel zeer groot dat het zal gebeuren, al is het maar door die klassieke logica.” Wat de Senaat betreft is het momenteel heel onduidelijk, zegt Kerremans. “We merken dat de strijd in een beperkt aantal staten waarschijnlijk beslissend zal worden en in veel van die races zijn de verschillen in de peilingen zodanig klein dat we het eigenlijk niet weten.

En aangezien het momenteel 50-50 is in de Senaat, kan alles kantelen als er één zetel verandert.” De professor verwijst naar Pennsylvania, waar de Republikeinen een zetel dreigen te verliezen, en Nevada, waar ze er een zouden kunnen winnen. Arizona wordt ook een belangrijke race, hoewel de kaarten wel wat beter zijn gaan liggen voor de zittende Democratische senator Mark Kelly.

In Georgia is alles nog mogelijk, ondanks de controverse rond de Republikein Herschel Walker – hij pleit voor een totaalverbod op abortus, maar zou twee vrouwen gedwongen hebben om een abortus uit te voeren. De Democraten hadden gehoopt om een zetel af te snoepen in Wisconsin, maar dat ziet de professor toch niet gebeuren. En in Ohio gaat de gematigde Republikein Rob Portman op pensioen, en daar zou de Democraat Tim Ryan het kunnen halen. De huidige vooruitzichten doen vermoeden dat Joe Biden niet meer veel zal kunnen verwezenlijken in de komende jaren. “Wanneer de Democraten hun meerderheid verliezen in het Huis, moet Biden grotendeels op uitvoerende maatregelen terugvallen en kan hij niet meer vertrouwen op wetgeving om zijn agenda verder te realiseren”, zegt Kerremans.

Bovendien zullen de Democraten in de Senaat nooit genoeg zetels (60) binnenhalen om de filibuster te omzeilen. Kerremans gelooft bovendien niet dat alle Democraten zo happig zijn om die filibuster af te schaffen. Dat kan wel met een gewone meerderheid, maar de Democraten beseffen ook wel dat die afschaffing hen op middellange termijn in de problemen kan brengen als er weer een Republikeinse president in het Witte Huis zit.