De Amerikaanse Republikeinen willen binnenkort een rapport vrijgeven over Hunter Biden, zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, en diens werk voor het Oekraïense energiebedrijf Burisma.

Uren nadat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden als winnaar uit de bus kwam van de voorverkiezingen op Super Tuesday, kondigden de Republikeinen een nieuwe fase aan in een onderzoek naar mogelijke corruptie door de voormalige vicepresident en diens zoon Hunter. Dat meldt nieuwssite Politico.

De Republikeinse senator Ron Johnson, voorzitter van het Comité Binnenlandse Veiligheid in de Senaat, wil naar eigen zeggen binnen de twee maanden een rapport vrijgeven over het werk van Hunter Biden bij de Oekraïense energiemaatschappij Burisma Holdings.

Hunter Biden en diens rol in de raad van bestuur van Burisma stonden centraal in de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Die kwam er nadat de Amerikaanse president zijn Oekraïense evenknie onder druk zette om een onderzoek te openen naar Hunter Biden. Trump werd daarbij uiteindelijk vrijgesproken door de Republikeinse meerderheid in de Senaat.

'Er blijven vragen die Joe Biden niet afdoend heeft beantwoord', aldus Johnson tegenover Politico. 'Was ik een kiezer bij de Democratische voorverkiezingen, dan zou ik antwoorden willen vooraleer ik mijn stem uitbreng.'

De demarche heeft volgens de Republikeinen niets te maken met het resultaat van Joe Biden op Super Tuesday. Bij de voorverkiezingen in veertien staten schaarde de voormalige vicepresident de meeste kiesmannen achter zich. Daarmee staat hij aan de leiding om de Democratische nominatie te winnen in juli. Concurrent Bernie Sanders staat op een tweede plaats.

Volgens Democraten maken de beschuldigingen deel uit van een bredere beschadingsoperatie tegen de mogelijke tegenstander van Trump bij de verkiezingen dit jaar.

De Republikeinen, aangevoerd door president Trump, stellen dat Joe Biden zijn invloed als vicepresident gebruikte om zijn zoon aan de baan te helpen in Oekraïne. Bovendien zou vader Biden het ontslag van een Oekraïense openbaar aanklager hebben geëist die Burisma onderzocht. Vooralsnog ontbreken concrete bewijzen.

Op maandag kondigde Johnson ook aan dat hij documenten zou opvragen bij een pr-bedrijf dat Burisma vertegenwoordigde in de Verenigde Staten. Volgens Johnson zou het bedrijf geprobeerd hebben Hunter Biden te gebruiken om invloed te krijgen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uren nadat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden als winnaar uit de bus kwam van de voorverkiezingen op Super Tuesday, kondigden de Republikeinen een nieuwe fase aan in een onderzoek naar mogelijke corruptie door de voormalige vicepresident en diens zoon Hunter. Dat meldt nieuwssite Politico. De Republikeinse senator Ron Johnson, voorzitter van het Comité Binnenlandse Veiligheid in de Senaat, wil naar eigen zeggen binnen de twee maanden een rapport vrijgeven over het werk van Hunter Biden bij de Oekraïense energiemaatschappij Burisma Holdings. Hunter Biden en diens rol in de raad van bestuur van Burisma stonden centraal in de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Die kwam er nadat de Amerikaanse president zijn Oekraïense evenknie onder druk zette om een onderzoek te openen naar Hunter Biden. Trump werd daarbij uiteindelijk vrijgesproken door de Republikeinse meerderheid in de Senaat. 'Er blijven vragen die Joe Biden niet afdoend heeft beantwoord', aldus Johnson tegenover Politico. 'Was ik een kiezer bij de Democratische voorverkiezingen, dan zou ik antwoorden willen vooraleer ik mijn stem uitbreng.' De demarche heeft volgens de Republikeinen niets te maken met het resultaat van Joe Biden op Super Tuesday. Bij de voorverkiezingen in veertien staten schaarde de voormalige vicepresident de meeste kiesmannen achter zich. Daarmee staat hij aan de leiding om de Democratische nominatie te winnen in juli. Concurrent Bernie Sanders staat op een tweede plaats. Volgens Democraten maken de beschuldigingen deel uit van een bredere beschadingsoperatie tegen de mogelijke tegenstander van Trump bij de verkiezingen dit jaar. De Republikeinen, aangevoerd door president Trump, stellen dat Joe Biden zijn invloed als vicepresident gebruikte om zijn zoon aan de baan te helpen in Oekraïne. Bovendien zou vader Biden het ontslag van een Oekraïense openbaar aanklager hebben geëist die Burisma onderzocht. Vooralsnog ontbreken concrete bewijzen. Op maandag kondigde Johnson ook aan dat hij documenten zou opvragen bij een pr-bedrijf dat Burisma vertegenwoordigde in de Verenigde Staten. Volgens Johnson zou het bedrijf geprobeerd hebben Hunter Biden te gebruiken om invloed te krijgen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.