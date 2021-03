Oud-president Donald Trump wil niet meer dat de Republikeinse partij zijn naam en beeltenis gebruikt voor het werven van fondsen en het verkopen van partij-artikelen. Hij heeft zijn advocaten brieven van die strekking laten sturen aan de drie belangrijkste fondsenwerf-comités binnen de partij, melden Amerikaanse media.

'President Trump is nog altijd zeer toegewijd aan de Republikeinse partij, maar dat geeft niemand - vriend of vijand - het recht om zijn beeltenis te gebruiken zonder zijn uitdrukkelijke toestemming', zegt een van zijn adviseurs tegen de nieuwswebsite Politico.

De oud-president reageert met de brieven onder meer op een mailcampagne van het Republikeins Nationaal Comité. Dat vraagt begunstigers om een donatie. In ruil daarvoor komt hun naam te staan op de officiële bedankkaart voor Trump.

De oud-president zou nogal ontstemd zijn dat zijn naam wordt gebruikt door organisaties die Republikeinen helpen die voor zijn impeachment hebben gestemd.

'President Trump is nog altijd zeer toegewijd aan de Republikeinse partij, maar dat geeft niemand - vriend of vijand - het recht om zijn beeltenis te gebruiken zonder zijn uitdrukkelijke toestemming', zegt een van zijn adviseurs tegen de nieuwswebsite Politico. De oud-president reageert met de brieven onder meer op een mailcampagne van het Republikeins Nationaal Comité. Dat vraagt begunstigers om een donatie. In ruil daarvoor komt hun naam te staan op de officiële bedankkaart voor Trump. De oud-president zou nogal ontstemd zijn dat zijn naam wordt gebruikt door organisaties die Republikeinen helpen die voor zijn impeachment hebben gestemd.