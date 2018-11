Republikeinen blokkeren maatregel om Rusland-onderzoek te beschermen

Trump, van wie verschillende medewerkers al in verdenking gesteld zijn in het onderzoek, spreekt al maandenlang van 'heksenjacht'.

Het bruuske ontslag van justitieminister Jeff Sessions verontrust de senatoren, zowel Democratische als Republikeinse. Voormalig kabinetschef van Sessions, Matthew Whitaker, is voorlopig Sessions' opvolger. In het verleden bekritiseerde Whitaker al de omvang van het onderzoek, alsook de kosten ervan. De justitieminister overziet het onderzoek.

De Republikeinse senator Jeff Flake, die zeer kritisch is voor Trump, vroeg daarom samen met Democraat Chris Coons woensdag aan de honderd senatoren om een maatregel goed te keuren die als doel heeft om het onderzoek af te schermen.

De Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, maakte bezwaar, en deed de procedure zo ontsporen. 'Trump heeft dit onderzoek in het vizier en dat weten we allemaal', zei een verontwaardigde Flake kort daarna. 'Het is niet het moment voor onze nationale leiders om zwak of onbeslist te blijven.'

Flake, die in januari de Senaat verlaat, voegde eraan toe dat hij en Coons de maatregel zullen blijven voorleggen voor stemming in de plenaire vergadering. Zolang dat niet gebeurt, dreigt hij ermee om de tientallen gerechtelijke benoemingen niet goed te keuren die op bevestiging wachten in de Senaat. Voor McConnell hebben die prioriteit.

De Republikeinen voeren aan dat het onderzoek niet in gevaar is.