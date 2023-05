Republikein Tim Scott start presidentscampagne

De Republikeinse senator Tim Scott uit de Amerikaanse staat South Carolina heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsnominatie van zijn partij. Scott voegt zich daarmee bij onder meer oud-president Donald Trump, die leidt in de peilingen, oud-VN-ambassadeur Nikki Haley en de voormalige gouverneur uit zijn staat, Asa Hutchinson.

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida die als voornaamste rivaal voor Trump wordt gezien, heeft zich nog niet formeel kandidaat gesteld. Dat doet hij mogelijk volgende week.

De 57-jarige Scott heeft de afgelopen maanden de staten bezocht die van cruciaal belang worden geacht om al vroeg momentum te krijgen in de race om de Republikeinse nominatie. Zo onderstreepte hij in onder andere Iowa, New Hampshire en zijn thuisstaat South Carolina zijn christelijk geloof en de conservatieve waarden die hij zich eigen maakte toen hij opgroeide in een arm eenoudergezin.

‘Amerikaanse families hongeren naar hoop. We moeten vertrouwen hebben. Geloof in God, geloof in elkaar en geloof in Amerika’, schreef Scott op Twitter. Scott is de enige zwarte Republikeinse senator in het congres en kan als eerste zwarte de Republikeinse nominatie in de wacht slepen. Al liggen zijn kansen op dit ogenblik niet heel goed. In zijn eigen staat heeft hij al geduchte concurrentie van Nikki Haley, de gewezen gouverneur van South Carolina.