Rusland kondigt een inreisverbod af tegen twee Amerikaanse regeringsleden, als reactie op de uitwijzing van tien Russische diplomaten uit de VS. Het gaat om justitieminister Merrick Garland en minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas.

Daarnaast zijn twee kabinetsmedewerkers van president Joe Biden niet meer welkom, alsook FBI-baas Christopher Wray en de coördinator van de inlichtingendiensten, Avril Haines. Verder staat John Bolton op de zwarte lijst, de vroegere Nationale Veiligheidsadviseur van ex-president Donald Trump. Dat deelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag mee.

De mensen in kwestie hadden niet bepaald plannen om snel naar Rusland te reizen, hun status heeft ermee te maken dat hun Russische ambtgenoten niet langer in de VS welkom zijn.

Eerder maakte Rusland al bekend dat het tien Amerikaanse diplomaten het land uitzet. Het zou ook sancties uitvaardigen tegen de VS.

Buitenlandminister Sergei Lavrov zei aan nieuwsagentschap Interfax dat Rusland bovendien de activiteiten zal beperken van organisaties en stichtingen uit de VS die zich mengen in de interne aangelegenheden van het land. Daarenboven worden missies van Amerikaanse diplomaten in Rusland teruggeschroefd, zei hij.

Lavrov riep de Amerikaanse ambassadeur John Sullivan op om voor overleg terug te keren naar Washington. Eerder riep Moskou al zijn eigen ambassadeur, Anatoli Antonov, terug uit Washington.

Hackings, inmenging

De maatregelen zijn een reactie op de uitwijzing donderdag van tien Russische diplomaten uit de VS. Reden daarvoor waren de vermoedelijke inmenging van Moskou in de verkiezingen, en hackings die aan Moskou worden toegeschreven. Bovendien vaardigden de VS een reeks nieuwe sancties uit, onder meer tegen zes Russiche technologiebedrijven die voor de Russische geheime diensten werken. Ook kwamen er sancties tegen 32 personen en organisaties die volgens de VS op vraag van Moskou zouden geprobeerd hebben om de verkiezingen te beïnvloeden. Ondanks de nieuwe sancties zei president Joe Biden donderdag dat hij de spanningen met Rusland niet op de spits wil drijven. Eerder vrijdag verwelkomde Rusland die uitspraken. Biden en de Russische president Vladimir Poetin telefoneerden enkele dagen gelden nog met elkaar. Biden stelde daarbij voor om elkaar te onmoeten in een derde land.

