Sus van Elzen reist door China en blogt daarover voor Knack.be.

Professor Cheng Qing van de universiteit van Shanghai, gediplomeerd in Moderne Geschiedenis, heeft de historie verlaten voor het boeddhisme. Dààr kan hij tenminste nog wat over zeggen, zo lang het niet te veel over de godsdienst zelf gaat. Politieke commentaar geven gaat al lang niet meer. 'Na 2005 hebben wij tien jaar publieke discussie verloren', zegt hij. 'Veel vrienden hebben zich in zichzelf gekeerd en lezen alleen nog wat. Mijn studenten hebben geen interesse voor geschiedenis, ze weten niet wat wij deden in onze tijd. Wij hebben zeer snel een collectief geheugenverlies ontwikkeld.'

...