President Donald Trump heeft aangekondigd onmiddellijk federale ordehandhavers naar Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin te sturen 'om orde en recht' te herstellen. Trump wil naar eigen zeggen doortastend een einde maken aan de plunderingen en de anarchie. Een 17-jarige werd aangehouden voor de dood van twee mensen.

In Kenosha, een stad van circa 100.000 inwoners aan het Meer van Michigan, zijn hevige onlusten uitgebroken naar aanleiding van het neerschieten van een 29-jarige zwarte man door politieagenten. De man had kennelijk een ruzie willen sussen tussen twee vrouwen en kreeg het teruglopend naar zijn auto aan de stok met agenten, van wie een hem meermaals in de rug schoot. De drie kleine kinderen van de slachtoffer waren achterin de auto getuige. Hij is zeer ernstig gewond en dreigt grotendeels verlamd te raken.

Het is nog steeds een raadsel waarom de agent het vuur op de 29-jarige Jacob Blake opende. Wel maakten de autoriteiten in Wisconsin woensdag bekend dat Blake een mes in zijn bezit had, dat later in de auto is aangetroffen.

Volgens de procureur-generaal kwam de politie ter plaatse nadat een vrouw had geklaagd over de ongevraagde aanwezigheid van een man op haar domein. De agenten probeerden Blake op te pakken en gebruikten daarbij een stroomstootwapen, maar dat hield hem niet tegen. Daarop ging Blake rond zijn auto naar de bestuurderskant en 'boog hij voorover'. Het is op dat moment dat de agent zijn dienstwapen heeft gebruikt, aldus Kaul.

Het incident leidde zondag in de stad tot protesten en plunderingen op grote schaal waarbij na verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen.

Twee doden bij schietpartij

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen bij een nieuw protest twee doden en een gewonde bij schietpartijen. De politie heeft in verband hiermee de 17-jarige Kyle Rittenhouse gearresteerd in de aangrenzende staat Illinois gearresteerd, meldden plaatselijke media.

Rittenhouse bezocht in januari nog een massabijeenkomst van president Donald Trump, meldt nieuwssite BuzzFeed. Uit de sociale media-uitingen van de 17-jarige zou blijken dat hij is geobsedeerd met de politie.

De tiener uit de aangrenzende staat Illinois zat in januari op de eerste rij bij een bijeenkomst van president Trump in Des Moines. Rittenhouse plaatste een Tiktok-video van de bijeenkomst op zijn sociale media. Op foto's is te zien hoe hij met een witte pet op enkele meters van Trump af zit.

Naast berichten waarin hij zijn steun betuigt aan Trump, staan er vooral foto's met vuurwapens en 'blue lives matter'- berichten op de sociale media van Rittenhouse. Die laatste leus, die in reactie op de 'black lives matter'-beweging verwijst naar de politieagenten die in de VS tijdens het uitoefenen van hun werk zijn gedood, is populair in (extreem-)rechtse kringen.

De obsessie van Rittenhouse met de politie ging verder dan alleen steunbetuigingen. De tiener zou hebben meegedaan aan een oriëntatieprogramma van de lokale politie, bevestigt die. Deelnemers mochten daarbij onder meer met agenten meerijden en schietoefeningen doen. De politie heeft de beschrijving van het programma van zijn website verwijderd.

Kyle Rittenhouse werd aangehouden in een kleine plaats slechts 20 kilometer van Kenosha, Antioch. Hij was volgens op video verspreide verklaringen naar Kenosha gegaan omdat hij zich verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen.

Biden spreekt familie van slachtoffer

Joe Biden heeft naar eigen zeggen contact gehad met familie van Blake en zijn gesprekspartners gerechtigdheid beloofd. Biden is de Democratische kandidaat voor het presidentschap in de Amerikaanse verkiezingen van 3 november.

In de verkiezingscampagne verwijt Trump zijn rivaal Biden geregeld dat die weigert het geweld en de plunderingen rond de betogingen tegen politiegeweld en racisme te veroordelen. Biden heeft de rellen wel veroordeeld, maar roept ook op tot politiehervormingen.

Basketbalteams boycotten wedstrijden

De vijfde wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA, die woensdag voorzien waren, vinden vanwege een boycot door de spelers niet plaats. Dat heeft de NBA bevestigd. De partijen zullen een nieuwe datum krijgen.

Het gaat om de duels tussen Orlando Magic en Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder en Houston Rockets, en Portland Trail Blazers en Los Angeles Lakers. Volgens diverse media weigeren de spelers van meerdere teams het veld te betreden, en gaat het om een boycot na het politiegeweld tegen Blake. De Bucks weigerden zo om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer.

