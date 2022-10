Rellen op onafhankelijkheidsdag in Guinee

De festiviteiten voor de 64e verjaardag van de onafhankelijkheid van Guinee zijn zondag ontsierd door aanvaringen tussen jongeren en de politie in de hoofdstad Conakry.

Honderden jongeren hadden zich verzameld op de hoofdweg die de stad met de noordelijke buitenwijken verbindt. Daar vinden regelmatig confrontaties plaats tussen relschoppers en de politie, vaak met een dodelijke afloop. Volgens een van de initiatiefnemers van de protestactie wilden de jongeren de onafhankelijkheid van Guinee vieren, maar tegelijk ook hun eer betuigen aan “de slachtoffers van de repressie” in de banlieue van Conakry. Dat zei hij anoniem aan persbureau AFP. “Jongeren wilden de route le prince blokkeren door banden te verbranden”, aldus de man. “De politie greep vervolgens in en de situatie is ontaard.”

De actievoerders staken volgens lokale media zeker één politievoertuig in brand. Getuigen maakten ook gewag van geweerschoten. Zondag vond naar aanleiding van de onafhankelijkheidsdag een officiële viering plaats in het parlement. Sinds een staatsgreep in september 2021, waarbij president Alpha Conde na ruim tien jaar aan de macht werd afgezet, heeft een militaire junta de leiding over Guinee.