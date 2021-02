In meerdere Spaanse steden, waaronder Barcelona, Girona en Valencia, zijn dinsdagavond rellen uitgebroken na de arrestatie van rapper Pablo Hasél. In onder meer Barcelona greep de politie in met charges tegen de demonstranten.

Volgens Spaanse media zijn containers in brand gestoken en werden er voorwerpen naar de ordediensten gegooid. De zwaarste incidenten vonden plaats in Barcelona; daar raakte naar verluidt een jonge vrouw gewond door een schuimkogel. Maar ook in onder meer Lleida en Girona werden containers in brand gestoken en moest het straatmeubilair eraan geloven.

Vrijheid van meningsuiting

De rapper was dinsdagochtend gearresteerd nadat de politie de universiteit in de Catalaanse stad Lleida had bestormd. Daar zat Hasél verschanst om aan een gevangenisstraf van negen maanden voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme te ontkomen. Hasél is berucht om zijn extreme uitspraken in songteksten en tweets over onder meer verboden guerrillabewegingen zoals de marxistische Grapo. Ook noemde hij de vorige koning, Juan Carlos, een maffiabaas. De zaak heeft onder meer een discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje doen oplaaien.

Meer dan tweehonderd artiesten, onder wie filmregisseur Pedro Almodóvar en acteur Javier Bardem, hebben een petitie tegen zijn gevangenisstraf getekend. De opgelegde straf zou volgens hen een ernstige beperking van de artistieke vrijheid zijn.

