In Londen is het zaterdag tot rellen gekomen tussen de politie en manifestanten die aanleunen bij extreemrechts. Ook in Parijs kwamen politie en demonstranten in aanvaring met elkaar.

Duizenden betogers legden het verbod op samenscholingen vanwege het coronavirus naast zich neer om naar eigen zeggen monumenten te 'beschermen' tegen daden van vandalisme vanwege antiracistische militanten. De demonstranten gooiden met flessen water en blikjes naar de ordediensten, terwijl sommige demonstranten 'Engeland' scandeerden.

Hoewel de beweging Black Lives Matter een voor zaterdag in Londen voorziene betoging had afgeblazen, kwamen toch tientallen antiracistische militanten in Hyde Park bijeen om zich naar het stadscentrum te bewegen. De politie heeft hen gevraagd uiteen te gaan, teneinde botsingen met de extreemrechtse militanten te vermijden.

Niettemin kwam het, vooral ter hoogte van het station Waterloo, tussen botsingen tussen beide groepen, aldus Sky News. De Londense ambulancedienst zegt op Twitter vijftien mensen te hebben behandeld.

Parijs

Ook in Parijs kwam tot een aanvaring tussen politie en betogers. De ordediensten verhinderden dat een stoer van duizenden mensen die demonstreerden tegen politiegeweld zou vertrekken van op de Place de la République.

De politieprefectuur twitterde dat de betogers, die naar Opéra wilden stappen, als ze dat wilden konden vertrekken langs alle verkeersassen, op twee na. Vrijdag had de politieprefectuur herhaald dat samenscholingen van meer dan tien mensen verboden zijn. Bovendien was de betoging niet aangekaart bij de autoriteiten.

Na enkele uren nam de spanning in de Lichtstad toe. Organisatoren riepen demonstranten met kinderen op naar huis te gaan toen agenten charges uitvoerden en betogers met voorwerpen begonnen te gooien. Ook vuurde de politie traangas af. Uitgerekend tijdens de betoging zaterdag in de hoofdstad heeft de Franse Raad van State het verbod op samenscholingen van meer dan tien mensen opgeheven waardoor er weer vrijheid van betoging is

Zurich

Ook in verschillende steden in Zwitserland hebben talrijke mensen tegen racisme geprotesteerd. Alleen al in Zürich trokken meer dan 10.000 mensen de straat op, zo heeft de politie bekendgemaakt. Er waren ook protesten in onder meer Luzern en Sankt Gallen.

De politie wees de deelnemers in Zürich er meermaals op af te zien van de protesten. Bijeenkomsten van meer dan 300 personen zijn immers verboden door de coronamaatregelen. Tegelijk zeiden de agenten begrip te hebben voor de beweegredenen van de manifestanten.

De meesten waren gekleed in het zwart. Ze hadden borden bij zich met de bekende teksten als 'Black Lives Matter', 'Racism is a Pandemic Too' en 'I Can't Breathe'.

Het ging er vreedzaam aan toe, maar aan het eind van de middag werd de sfeer toch wat grimmiger. Agenten werden er bekogeld.

Ook in Bern waren duizenden mensen op de been voor een protestactie bij de regerings- en parlementsgebouwen. De actie verliep gemoedelijk.

In Genève, waar eerder deze week 10.000 Zwitsers demonstreerden, bleef het ditmaal stil op straat.

In Lausanne werd met toestemming van de overheid wel actie gevoerd. De organisatie wilde daar aandacht vragen voor de dood van drie zwarte mannen in de afgelopen vier jaar waarbij de politie een kwalijke rol speelde.

