Rellen in Barcelona in aanloop naar eerste verjaardag onafhankelijkheidsreferendum

Twee dagen voor de verjaardag van het Catalaans onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 zijn er zaterdag rellen uitgebroken in Barcelona. De Catalaanse politie werd aangevallen door separatisten, die een demonstratie van ambtenaren van de federale politie-eenheden Policía Nacional en Guardia Civil wilden naderen en daarbij gehinderd werden.

De Catalaanse politie werd onder andere bestookt met verfbommen en eieren, aldus de Spaanse media. Een persoon werd gearresteerd. Over gewonden is nog niets bekend. De Catalaanse politie had een keten gevormd om de demonstraties van de separatisten en de centrale veiligheidstroepen in het centrum van Barcelona gescheiden te houden. Velen onder de ongeveer 6.000 separatisten hadden met geweld geprobeerd het politiecordon te doorbreken. Daarbij geraakten ook demonstranten slaags.

Ongeveer 2000 ambtenaren van de federale politie en de Guardia Civil waren de straat opgegaan om het politieoptreden van 2017 ter voorkoming van het onafhankelijkheidsreferendum te herdenken en loonsverhoging te eisen. Volgens hen verdienen de leden van de regionale politie Mossos d'Esquadra in Catalonië duidelijk meer.

Puigdemont nog steeds in ballingschap

Maandag is de eerste herdenkingsdag van het als ongrondwettelijk beschouwde onafhankelijkheidsreferendum. Na de stemming en de daaropvolgende beslissing om de welvarende regio af te scheuren van de centrale regering in Madrid werd Catalonië in de herfst van 2017 onder curatele geplaatst.

De toenmalige regionale president Carles Puigdemont vluchtte in ballingschap naar België. Verschillende ministers van de toenmalige deelregering en andere activisten van de separatistische beweging zitten in voorarrest. Na de ambtsaanvaarding van de nieuwe Catalaanse regering in mei werd de curatele opgeheven. Maar ook de nieuwe regionale president Quim Torra houdt vast aan het 'recht op zelfbeschikking' van de Catalanen.