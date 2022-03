In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn rellen uitgebroken toen de politie een tentenkamp wilde ontruimen van mensen die protesteren tegen de vaccinatieplicht en/of vaccinatiemandaten naar eigen zeggen. De actievoerders hebben drie weken erg gemengde boodschappen de wereld in gestuurd.

De politie heeft woensdagmorgen honderden agenten ingezet tegen de actievoerders, die al 23 dagen voor het parlementsgebouw in Wellington verblijven. De boodschap van de actievoerders was erg gemengd gedurende die tijd. De agenten gebruikten onder meer brandweerspuiten en pepperspray om de demonstranten uiteen te drijven. De actievoerders spoten brandapparaten leeg in de richting van de politiemensen en bekogelden hen met voorwerpen. Ze staken ook tenten en een schuifaf in brand met tot gevolg dat grasperken van het park voor het parlement in brand staan volgens Newshub.

Minstens drie agenten raakten gewond. Volgens de politie werden er 38 manifestanten opgepakt. Politiecommissaris Andrew Coster zegt dat het protest de voorbije dagen steeds meer tot ongerustheid leidde. 'We zijn bezorgd geworden omdat de mensen met goede bedoelingen intussen in de minderheid lijken, in vergelijking met degenen die bereid zijn geweld te gebruiken.'

De actievoerders, die zich lieten inspireren door de zogenaamde 'vrijheidskonvooien' in Canada, verzetten zich tegen de vaccinatieregels in Nieuw-Zeeland. Vaccinatie tegen COVID-19 is er onder meer verplicht voor mensen die in de gezondheidszorg, bij de ordediensten en in het onderwijs werken. Wie weigert, riskeert ontslag. Een vaccinatiecertificaat moet ook voorgelegd worden in de restaurants, bij sportevenementen en religieuze diensten.

De politie heeft woensdagmorgen honderden agenten ingezet tegen de actievoerders, die al 23 dagen voor het parlementsgebouw in Wellington verblijven. De boodschap van de actievoerders was erg gemengd gedurende die tijd. De agenten gebruikten onder meer brandweerspuiten en pepperspray om de demonstranten uiteen te drijven. De actievoerders spoten brandapparaten leeg in de richting van de politiemensen en bekogelden hen met voorwerpen. Ze staken ook tenten en een schuifaf in brand met tot gevolg dat grasperken van het park voor het parlement in brand staan volgens Newshub. Minstens drie agenten raakten gewond. Volgens de politie werden er 38 manifestanten opgepakt. Politiecommissaris Andrew Coster zegt dat het protest de voorbije dagen steeds meer tot ongerustheid leidde. 'We zijn bezorgd geworden omdat de mensen met goede bedoelingen intussen in de minderheid lijken, in vergelijking met degenen die bereid zijn geweld te gebruiken.' De actievoerders, die zich lieten inspireren door de zogenaamde 'vrijheidskonvooien' in Canada, verzetten zich tegen de vaccinatieregels in Nieuw-Zeeland. Vaccinatie tegen COVID-19 is er onder meer verplicht voor mensen die in de gezondheidszorg, bij de ordediensten en in het onderwijs werken. Wie weigert, riskeert ontslag. Een vaccinatiecertificaat moet ook voorgelegd worden in de restaurants, bij sportevenementen en religieuze diensten.