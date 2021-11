Bij de rellen van vrijdagavond in Rotterdam zijn twee betogers geraakt door een kogel. Ze liggen nog in het ziekenhuis. Dat meldt de Rotterdamse politie zaterdagnamiddag in een nieuwe balans na de rellen op de Coolsingel. Er werden ook al 51 mensen aangehouden, van wie ongeveer de helft minderjarig is. "De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land", aldus nog de politie.

De Nederlandse Rijksrecherche doet altijd onderzoek wanneer de politie geschoten heeft, en onderzoekt ook of de verwondingen zijn gekomen door politiekogels. Agenten voelden zich vrijdagavond volgens de politie zo in het nauw gedreven dat zij waarschuwingsschoten losten en gericht schoten.

In een eerdere balans was sprake van zeven gewonden. In de balans van zaterdagnamiddag wordt niet gezegd hoeveel gewonden er gevallen zijn. Wel laat de plaatselijke politie weten dat een agent zo gewond geraakt is aan zijn been dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een tweede agent kon geholpen worden door ambulancemedewerkers. Er waren ook "talloze politiemedewerkers" die lichte verwondingen en gehoorschade opliepen bij de belaging met stenen en vuurwerk. Na de 51 aanhoudingen zijn "nog niet alle verdachten van de rellen in beeld", klinkt het nog.

De politie vraagt beelden te delen via de site van de politie.

Demonstratie tegen coronamaatregelen in Amsterdam geschrapt na rellen Rotterdam

De demonstratie United We Stand, die zaterdagmiddag in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd. De organisatie heeft daartoe besloten na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam, zo meldt ze op haar Facebookpagina. De gemeente Amsterdam bevestigt dat de demonstratie niet doorgaat. Nederlands minister van Justitie Ferd Grapperhaus noemde de rellen in Rotterdam "weerzinwekkend om te zien". Hij verwacht de komende dagen en weken nog meer aanhoudingen.

De organisatie van de betoging in Amsterdam roept mensen die van plan waren mee te lopen in de mars van de Dam naar het Westerpark, op om niet naar de stad te komen. "Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed", schrijft United We Stand Europe op Facebook. De organisatie verwijst naar onbevestigde berichten over een van de Rotterdamse demonstranten die zou zijn overleden. "Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan."

De zogenoemde World Wide Demonstration zou voor de vijfde keer worden gehouden. Er werden duizenden mensen verwacht, net als bij de eerdere edities. Zaterdagochtend laat de Nederlandse minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, weten dat de rellen in Rotterdam "weerzinwekkend om te zien" waren. Hij voorspelt dat er de komende dagen en weken nog meer aanhoudingen zullen worden verricht. Op de daders zal snelrecht worden toegepast. Er loopt ook onderzoek naar de schoten die door de politie werden gelost.

Agenten, Mobiele Eenheid en brandweerlieden werden vrijdag aangevallen door mensen die waren afgekomen op een demonstratie tegen een zogenoemd 2G-beleid in de coronabestrijding. Grapperhaus erkent dat de coronamaatregelen veel losmaken in de samenleving, en daar moet een stevig debat over kunnen worden gevoerd. "Intimidatie en geweld horen daar niet. Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag."

