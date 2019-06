Regisseur Seyed Kamaleddin Hashemi brengt stuk in Bozar: 'Dromen in Iran: het kan'

Els Van Steenberghe

In 2006 schreef de Iraniër Seyed Kamaleddin Hashemi It's a Good Day to Die. Iran verbood het stuk. Vorig jaar ensceneerde hij het in Frankrijk, en die creatie kunt u nu in Bozar zien.

© Noushin Birgani