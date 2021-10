De regeringspartij Georgische Droom heeft volgens officiële cijfers de lokale verkiezingen in Georgië gewonnen. Ze behaalde 46,6 procent nadat bijna alle stemmen geteld waren, heeft de verkiezingscommissie zondag bekendgemaakt. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zeggen echter dat er sprake was van "wijdverbreide" beschuldigingen van intimidatie en fraude.

De grootste oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging van de afgelopen vrijdag gearresteerde ex-president Michail Saakasjvili, kwam uit op 30,6 procent. De oppositiepartijen haalden samen 53,4 procent van de stemmen. Verscheidene van hen hebben fraude aan de kaak gesteld. De leider van regeringspartij Georgische Droom, Irakli Kobachidze, sprak van een 'overtuigende overwinning'. In belangrijke steden zoals Tbilisi is echter een tweede ronde nodig omdat de kandidaat niet de vereiste absolute meerderheid hebben behaald. Dat betekent dat er geen einde in zicht is aan de binnenlandse politieke crisis in de voormalige Sovjetrepubliek.

Volgens de OVSE werden de verkiezingen ontsierd door 'wijdverbreide en steeds terugkerende beschuldigingen van intimidatie, het kopen van stemmen en het onder druk zetten van kandidaten en kiezers', aldus de waarnemers op een persconferentie in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De organisatie beschuldigt Georgische Droom, de partij die het land in de Zuidelijke Kaukasus regeert sinds 2012 ook van het gebruik van 'administratieve middelen om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen'.

Er zouden ook gevallen zijn geweest van intimidatie en geweld tegen journalisten. De verkiezingscampagne werd gekenmerkt door de arrestatie afgelopen vrijdag van Michail Saakasjvili, de belangrijkste oppositieleider in Georgië, bij zijn terugkeer uit acht jaar ballingschap. Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen najaar is de situatie in het land aan de Zwarte Zee met 3,7 miljoen inwoners gespannen. Na de overwinning van de regeringspartij klaagde de oppositie over vervalsingen en boycotte zij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen.

