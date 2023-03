Regeringspartij Georgië trekt omstreden wetsontwerp in

De regeringspartij in Georgië heeft een omstreden wetsontwerp ingetrokken dat de voorbije dagen massale protesten veroorzaakte in het Kaukasische land. Dat heeft de partij Georgische Droom donderdag laten weten. De terugtrekking is ‘onvoorwaardelijk’, luidde het.

Het wetsontwerp zou het mogelijk maken dat organisaties zouden worden gebrandmerkt als ‘buitenlandse agenten’ als ze meer dan 20 procent van hun financiering vanuit het buitenland ontvangen.

De vrees van tegenstanders was dat dit kon worden gebruikt om critici het zwijgen op te leggen. Het wetsontwerp leek de mosterd te halen in het Kremlin: Rusland heeft al langer een gelijkaardige wet waarmee zo goed als alle ngo’s, mensenrechtenorganisaties en media de mond wordt gesnoerd. In de hoofdstad van Georgië, Tbilisi kwamen woensdagavond weer tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de plannen van de regering.

De demonstranten omsingelden volgens ooggetuigen het parlement, waarna sommigen probeerden het gebouw binnen te dringen. Daarop zette de politie net als de avond voordien traangas en het waterkanon in. Tientallen betogers werden opgepakt.