De regeringsleider van Hongkong Carrie Lam heeft dinsdag de uitleveringswet doodverklaard na de aanhoudende protesten tegen die wet. Ze weigerde evenwel het project definitief in te trekken, wat de demonstranten eisen.

'Er zijn nog altijd hardnekkige twijfels over de oprechtheid van de overheid of zorgen dat de overheid het proces opnieuw kan opstarten in de Wetgevende Raad. Dus wil ik hier herhalen dat er geen enkel project is. Het project rond de wet is dood', verklaarde Lam.

In Hongkong wordt al weken gemanifesteerd tegen de omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China.