De internationaal erkende regering van Libië heeft donderdag een aanhoudingsbevel tegen generaal Khalifa Haftar uitgeschreven voor diens aanvallen op de hoofdstad Tripoli. Het aanhoudingsbevel steunt voornamelijk op de bomaanvallen op de luchthaven Mitiga en op woongebieden, zo deelde het militaire parket mee.

In Libië strijden twee regeringen en talrijke milities om de macht. Troepen van de invloedrijke generaal Haftar begonnen in april aan een offensief op Tripoli, waar de internationaal erkende regering van Fayez al-Sarraj zetelt. Haftar heeft zijn invloed al over grote delen van het land uitgebreid.

Nu wil hij ook Tripoli innemen. Libische media berichtten donderdag over gevechten om de luchthaven van Tamanhint in het zuiden van het land. De zender 218 TV meldde dat strijdkrachten het steunpunt in handen van aanhangers van Haftar hadden aangevallen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert donderdag over de escalatie van de gevechten in Libië.