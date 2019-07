De Amerikaanse regering verruimt de mogelijkheden om illegale immigranten versneld het land uit te zetten, zonder tussenkomst van een rechter. Dat is volgens het Witte Huis een 'benodigde reactie' op de instroom van Centraal-Amerikaanse migranten via de zuidgrens van de Verenigde Staten.

Immigranten zonder visum of actieve asielaanvraag kunnen voortaan worden gedwongen om te bewijzen dat ze al minstens twee jaar in de Verenigde Staten zijn. Als ze daar geen bewijs voor hebben, krijgen ze te maken met een versnelde uitzettingsprocedure,

Voorheen was die procedure alleen binnen honderd mijl (160 kilometer) van de grens beschikbaar, maar onder de nieuwe regels kunnen immigranten in de hele VS versneld worden uitgezet. De beslissing om mensen terug te sturen naar hun thuisland kan worden gemaakt door immigratiebeambtes, in plaats van door een rechter.

President Donald Trump spreekt regelmatig over het 'gevaar' van Centraal-Amerikaanse immigranten, en beloofde al meermaals om strenger tegen hen op te treden. De VS hebben de laatste jaren vooral te maken met migranten uit El Salvador, Guatemala en Honduras die aan de grens asiel aanvragen.

Door de grote toestroom van vluchtelingen duurt de behandeling van asielzaken lang en zijn detentiecentra voor migranten overbelast, waardoor zij vaak in erbarmelijke omstandigheden vastzitten. Volgens advocaten en ngo's die de centra hebben bezocht, zitten ook veel kinderen vast zonder adequate toegang tot voedsel, medicijnen en douches.

Omar Jadwat, een advocaat van de burgerrechtenorganisatie ACLU, noemt het nieuwe plan van de regering-Trump 'onwettig'. 'Immigranten die hier al jarenlang wonen kunnen worden gedeporteerd met een minder eerlijk proces dan verkeersovertreders', zegt hij tegen de Washington Post. Jadwat zegt dat zijn organisatie een rechtszaak zal aanspannen om de maatregel terug te draaien.

Trump sluit begrotingsakkoord met Democraten

Ondertussen hebben de Republikeinen en de Democraten een akkoord bereikt over de federale begroting. Daarmee wordt een stillegging van de federale administratie, een zogenoemde 'shutdown', vermeden.

Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump maandag. 'Ik ben blij te kunnen aankondigen dat er een akkoord is gevonden (...) over een begroting voor twee jaar en over het schuldplafond', twitterde de president.

De deal, die nog door het Congres moet, volgt na verklaringen van het ministerie van Financiën dat zei dat de federale overheid tegen september mogelijk zonder middelen zou komen te zitten indien de wetgevers voor hun zomerreces geen overeenkomst zouden sluiten.

In een reeks tweets had Trump het over een 'echt compromis' dat 'geen gifpillen' bevat. Volgens Amerikaanse media gaan de overheidsuitgaven met zo'n 320 miljard dollar omhoog. Daarvan gaat de helft naar het leger en de andere helft naar overige overheidsonderdelen.

De extra bestedingen komen er ondanks een sterk oplopend begrotingstekort, dat onder meer is verzaakt door de stevige belastingverlagingen van president Trump. Voor dit jaar werd al een begrotingstekort van om en nabij de 1 miljard dollar verwacht, zo'n 300 miljoen dollar meer dan een jaar eerder.