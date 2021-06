Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Apple tijdens de beginperiode van het presidentschap van Donald Trump gedagvaard om informatie te verkrijgen over zeker twee Democratische volksvertegenwoordigers, hun medewerkers en hun familie.

Een van hen was de vooraanstaande Democraat Adam Schiff, meldt The New York Times op basis van ingewijden.

Volgens de krant probeerden openbare aanklagers erachter te komen wie de bronnen waren van de media, die destijds berichtten over contacten tussen medewerkers van Trump en Rusland. De verdenkingen van Justitie richtten zich op Democratische leden van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Schiff is tegenwoordig voorzitter en was destijds de belangrijkste Democraat daarvan.

Ook minderjarig kind

De dossiers van zeker twaalf mensen - onder wie een minderjarig kind - die een link hadden met de commissie zijn in 2017 en begin 2018 in beslag genomen. Apple zou alleen metadata en accountgegevens hebben overhandigd, geen foto's, e-mails of andere content. Uiteindelijk konden die gegevens en ander bewijs niet aantonen dat de lek naar de media uit de commissie kwam.

Apple kreeg ook een zwijgplicht opgelegd die dit jaar verliep. Daardoor konden de politici niet weten dat ze onderzocht werden tot het elektronicabedrijf hen deze maand daarover informeerde. Het onderzoek van Justitie werd later tijdens Trumps presidentschap nog eens heropend.

Een van hen was de vooraanstaande Democraat Adam Schiff, meldt The New York Times op basis van ingewijden.Volgens de krant probeerden openbare aanklagers erachter te komen wie de bronnen waren van de media, die destijds berichtten over contacten tussen medewerkers van Trump en Rusland. De verdenkingen van Justitie richtten zich op Democratische leden van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Schiff is tegenwoordig voorzitter en was destijds de belangrijkste Democraat daarvan. De dossiers van zeker twaalf mensen - onder wie een minderjarig kind - die een link hadden met de commissie zijn in 2017 en begin 2018 in beslag genomen. Apple zou alleen metadata en accountgegevens hebben overhandigd, geen foto's, e-mails of andere content. Uiteindelijk konden die gegevens en ander bewijs niet aantonen dat de lek naar de media uit de commissie kwam. Apple kreeg ook een zwijgplicht opgelegd die dit jaar verliep. Daardoor konden de politici niet weten dat ze onderzocht werden tot het elektronicabedrijf hen deze maand daarover informeerde. Het onderzoek van Justitie werd later tijdens Trumps presidentschap nog eens heropend.