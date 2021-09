De regering in Hongkong werkt aan een eigen veiligheidswet, een aanvulling op de omstreden nationale veiligheidswet die China in de regio invoerde. Onder meer verraad en diefstal van staatsgeheimen worden aangemerkt als nieuwe overtredingen, aldus de Hongkongse minister van Veiligheid.

De regionale wetgeving zal dit jaar niet klaar zijn. De minister van de Peking-gezinde regering zegt dat de wet door het volgende parlement zal worden behandeld. In december gaan Hongkongers naar de stembus om nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. Vanwege het politieke systeem in Hongkong wordt slechts een deel van de zetels opnieuw verdeeld. De regering probeerde in 2003 voor het eerst een veiligheidswet in te voeren, maar schrapte dat plan na grote protesten.

Hongkong is een autonome regio binnen China, waardoor het onder meer een eigen parlement heeft en de eigen wetten kan bepalen. De nationale veiligheidswet werd echter ingevoerd door de centrale regering in Peking. Die wilde na ruim een jaar opstand in Hongkong rust afdwingen. De wet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, buitenlandse inmenging en separatisme. Na de invoering ruim een jaar geleden kwam een einde aan de langdurige protesten tegen de regionale regering en voor meer democratie.

Prominenten activisten zitten vast of zijn sindsdien gevlucht. Oppositiefiguren zijn massaal uit de politiek gestapt. Nationale veiligheidsdelicten worden in Hongkong anders behandeld dan andere delicten. Zo zijn daar bijvoorbeeld speciale rechters voor aangewezen en mogen verdachten doorgaans niet op borgtocht vrijkomen. Momenteel zitten meer dan 60 mensen vast op verdenking van overtreding van de veiligheidswet. Het aantal arrestaties ligt op ruim 140.

De regionale wetgeving zal dit jaar niet klaar zijn. De minister van de Peking-gezinde regering zegt dat de wet door het volgende parlement zal worden behandeld. In december gaan Hongkongers naar de stembus om nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen. Vanwege het politieke systeem in Hongkong wordt slechts een deel van de zetels opnieuw verdeeld. De regering probeerde in 2003 voor het eerst een veiligheidswet in te voeren, maar schrapte dat plan na grote protesten. Hongkong is een autonome regio binnen China, waardoor het onder meer een eigen parlement heeft en de eigen wetten kan bepalen. De nationale veiligheidswet werd echter ingevoerd door de centrale regering in Peking. Die wilde na ruim een jaar opstand in Hongkong rust afdwingen. De wet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, buitenlandse inmenging en separatisme. Na de invoering ruim een jaar geleden kwam een einde aan de langdurige protesten tegen de regionale regering en voor meer democratie. Prominenten activisten zitten vast of zijn sindsdien gevlucht. Oppositiefiguren zijn massaal uit de politiek gestapt. Nationale veiligheidsdelicten worden in Hongkong anders behandeld dan andere delicten. Zo zijn daar bijvoorbeeld speciale rechters voor aangewezen en mogen verdachten doorgaans niet op borgtocht vrijkomen. Momenteel zitten meer dan 60 mensen vast op verdenking van overtreding van de veiligheidswet. Het aantal arrestaties ligt op ruim 140.