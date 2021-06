Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dinsdag bekendgemaakt dat het vijf eenheden zal oprichten om de wapenhandel aan te pakken, aan de vooravond van aankondigingen van Joe Biden over misdaadbestrijding.

De eenheden zullen in de komende 30 dagen worden opgericht en zich concentreren op de grote steden New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco en Washington, waar het aantal moorden de afgelopen anderhalf jaar sterk is gestegen.

Door federale openbare aanklagers, gespecialiseerde politiemensen en lokale actoren samen te brengen, zullen ze 'de netwerken onderzoeken en ontmantelen die criminele wapens onze gemeenschappen binnenbrengen met tragische gevolgen', zei minister van Justitie Merrick Garland in een verklaring.

Woensdag tekent Garland present in het Witte Huis, waar de Democratische president naar verwachting de strategie van zijn regering inzake misdaadbestrijding zal uiteenzetten. Hij zal proberen de teugels weer stevig in handen te nemen in het licht van beschuldigingen van laksheid door de Republikeinse oppositie.

Na jaren van daling is het aantal moorden in 2020 in alle steden in de VS met ongeveer 25 procent gestegen. Ook in 2021 blijven de cijfers zo hoog.

'Wij geloven dat vuurwapengeweld de oorzaak is van deze toename en dat de president kan helpen het geweld terug te dringen, onder meer door maatregelen te nemen om het vuurwapengebruik te reguleren', zei Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, tijdens een persconferentie.

'Zelfs als het Congres nu niet in beweging komt, kan hij presidentiële decreten en andere hefbomen gebruiken', zei ze. Daarmee verwijst Psaki naar de blokkering door de Republikeinen in de Senaat van een wetsvoorstel om de aan- en verkoop van wapens beter te reguleren.

De eenheden zullen in de komende 30 dagen worden opgericht en zich concentreren op de grote steden New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco en Washington, waar het aantal moorden de afgelopen anderhalf jaar sterk is gestegen. Door federale openbare aanklagers, gespecialiseerde politiemensen en lokale actoren samen te brengen, zullen ze 'de netwerken onderzoeken en ontmantelen die criminele wapens onze gemeenschappen binnenbrengen met tragische gevolgen', zei minister van Justitie Merrick Garland in een verklaring. Woensdag tekent Garland present in het Witte Huis, waar de Democratische president naar verwachting de strategie van zijn regering inzake misdaadbestrijding zal uiteenzetten. Hij zal proberen de teugels weer stevig in handen te nemen in het licht van beschuldigingen van laksheid door de Republikeinse oppositie. Na jaren van daling is het aantal moorden in 2020 in alle steden in de VS met ongeveer 25 procent gestegen. Ook in 2021 blijven de cijfers zo hoog. 'Wij geloven dat vuurwapengeweld de oorzaak is van deze toename en dat de president kan helpen het geweld terug te dringen, onder meer door maatregelen te nemen om het vuurwapengebruik te reguleren', zei Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, tijdens een persconferentie. 'Zelfs als het Congres nu niet in beweging komt, kan hij presidentiële decreten en andere hefbomen gebruiken', zei ze. Daarmee verwijst Psaki naar de blokkering door de Republikeinen in de Senaat van een wetsvoorstel om de aan- en verkoop van wapens beter te reguleren.