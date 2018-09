Referendum Macedonië: Waarom Rusland ijvert voor een nee-stem

Het historisch gebied Macedonië strekt zich uit over het grondgebied van buurlanden Macedonië en Griekenland, dat in het noorden een provincie heeft met dezelfde naam. Griekenland beschuldigt Macedonië al tientallen jaren van het toe-eigenen van de Hellenistische cultuur, waaronder het nalatenschap van Alexander de Grote. Het conflict sluimert al geruime tijd, maar kwam pas echt op de voorgrond toen Macedonië onafhankelijk werd na de oorlog in Joegoslavië in 1991. De kwestie lag zo gevoelig dat de toetreding van Macedonië tot de VN (Verenigde Naties) onder de naam 'Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië' meer dan een jaar werd geblokkeerd. Vandaag weigert Griekenland in te stemmen met een toetreding tot de EU (Europese Unie) en de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), zolang Macedonië zijn naam niet aanpast.

