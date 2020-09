In het zondag begonnen referendum over het verlagen van het aantal zetels in het Italiaanse parlement heeft 'ja' het gehaald, zo blijkt uit de eerste projecties.

De Vijfsterrenbeweging (M5S) binnen de centrumlinkse coalitie van premier Giuseppe Conte wil het aantal parlementszetels van 945 tot 600 terug te schroeven. In de Kamer zakt het aantal van 630 naar 400, in de Senaat van 315 naar 200. Voorstanders van de operatie hopen zo te besparen en dat het parlement efficiënter wordt.

Zondag startte het referendum. Er waren 51,6 miljoen mensen stemgerechtigd. Uit de eerste prognoses blijkt bijna 70 procent 'ja' stemde. Op het eindresultaat is het langer wachten.

Er waren zondag en maandag ook regionale en lokale verkiezingen in Italie in zeven van de twintig regio's. De stembusgang was de eerste belangrijke test voor de regering van eerste minister Giuseppe Conte sinds het begin van de pandemie in februari.

Analyse Frank Vandecaveye Bijna 70 procent van de Italianen hebben zondag en maandag in een grondwettelijk referendum de afslanking van de Kamer en Senaat goedgekeurd. Dat is een opsteker voor de Vijfsterrenbeweging die in een coalitie regeert met de sociaaldemocraten van de Partito Democratico (PD). Voor M5S is de afslanking een stap in de richting van een minder kostelijk bestuur en de afbouw van de bureaucratie. In de regionale verkiezingen kan de PD op haar beurt tevreden zijn. De centrum-linkse kandidaten Eugenio Giani in Toscane en Michele Emiliano in Apulië wonnen afgetekend met 8 procent voorsprong op hun centrum-rechtse uitdagers in deze 'strijdregio's. In sommige peilingen werd nog een nek-aan-nek-race voorspeld. Daarnaast won de derde linkse kandidaat Vincente de Luca met ruime voorsprong in Campanië. Links verliest wel de regio Le Marche aan de centrum-rechtse kandidaat van Fratelli d'Italia, Acquaroli, maar dat was verwacht. Daarnaast behoudt centrumrechts ook haar noordelijke regio's Liguria en Veneto. In deze laatste regio haalt de Lega-gouverneur Luca Zaia een monsterscore. Zaia wordt getipt als een mogelijke opvolger voor Matteo Salvini aan het hoofd van de Lega. Voor Salvini zelf zijn de regionale verkiezingen niet echt een succes. Zijn kandidate Ceccardi is in Toscane verloor met duidelijk verschil en op de enige gouverneurszetel die de Lega binnenhaalt zit uitgerekend zijn grootste concurrent binnen zijn eigen partij. Met een Vijfsterrenbeweging die het referendum op zijn conto kan schrijven en een PD die als grootste partij uit de regionale verkiezingen komt kan premier Conte probleemloos verder regeren.

