Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden op Ischia

Na het zware noodweer op het Italiaanse eiland Ischia zijn de reddingsdiensten in de nacht van zaterdag op zondag blijven verder zoeken naar vermisten. Dat melden Italiaanse media. Zaterdag al werd één lichaam geborgen, er zijn ook verschillende gewonden.

De bevoegde prefectuur houdt zondagvoormiddag crisisberaad, en in Rome komt de regering samen om de noodtoestand uit te roepen. Dat is nodig om sneller geld vrij te maken om de getroffen burgers bij te staan. Het aanhoudende slechte weer bemoeilijkt de werkzaamheden van brandweer, politie en civiele bescherming. Ruim 130 mensen werden, volgens officiële cijfers, in veiligheid gebracht. Er zijn 13 gewonden geteld.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het eiland in de Middellandse Zee, voor de kust van Napels, getroffen door storm en zware regenval. Vooral de kustplaatsjes Casamicciola Terme en Lacco Ameno werden zwaar getroffen.