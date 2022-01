Australië gaat de komende negen jaar 1 miljard Australische dollar (630 miljoen euro) investeren in de bescherming van het Great Barrier Reef. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison aangekondigd. De oppositie spreekt van een verkiezingsstunt.

Met de investering hoopt Australië te voorkomen dat het koraalrif alsnog op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed wordt geplaatst, wat slecht nieuws zou zijn voor het toerisme. De investering volgt op twee miljard Australische dollar (660 miljoen euro) investeringen die Australië de afgelopen jaren in het Great Barrier Reef deed. 'We ondersteunen hiermee de gezondheid van het rif en tegelijkertijd de economische toekomst van toeristen, horeca-ondernemers en lokale gemeenschappen in Queensland', aldus de conservatieve Morrison in een verklaring. Hij heeft de afgelopen jaren echter weinig gedaan om klimaatverandering aan te pakken en is een voorstander van het gebruik van fossiele brandstoffen en controversiële kolenmijnen. Senator Larissa Waters van oppositiepartij Greens noemde Morissons aankondiging een 'laattijdige geldplons' van een regering die de klimaatcrisis een turboversnelling heeft gegeven'. 'Klimaatbeleid is de belangrijkste factor in de redding van het rif, en het klimaatbeleid van deze regering trekt nergens op'. Volgens Waters is het een verkiezingsstunt. 'Dit is een zielige poging om regionale zetels in Queensland te winnen. Maar als dit is om het toerisme te redden, is het te laat,' citeert de Australische krant The Age de groene senator. Oppositiepartij Labor noemde het zelfs oplichterij.Australië is een federale staat. Queensland is de deelstaat die aan het Great Barrier Reef grenst. Lokale operatoren hebben erg geleden onder de Australische covidmaatregelen door het gebrek aan internationaal toerisme. Het rif is de belangrijke toeristische bestemming, die 64.000 banen ondersteunt en jaarlijks 6,4 miljard Australische dollar (4 miljard euro) bijdraagt aan de economie, volgens de Sydney Morning Herald. Morrison maakte de aankondiging in de stad Cairns op verkiezingstour om de lokale parlementariër te steunen. Vorig jaar wist Australië ternauwernood te voorkomen dat het enorme rif op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed werd geplaatst. De VN-organisatie overwoog dat omdat Australië haar inziens te weinig deed om de waterkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelstellingen te behalen om zo het koraal te beschermen.De teloorgang van het Great Barrier Reef komt uitgebreid aan bod in Chasing Coral, een reportage op Netflix. Volgens de makers van die documentaire zijn 75 procent van alle koraalriffen ter wereld aan het verbleken. Dit betekent zoveel als het kleurverlies van steenkoraal ten gevolge van het verlies aan symbiotische eencellige algen. Dat leidt tot sterfte van het koraal. Vooral de verhoging van de temperatuur van het zeewater zou hiervan de oorzaak zijn. Volgens Greenpeace is het Great Barrier Reef de thuishaven van 600 soorten zachte en harde koralen, meer dan 100 soorten kwallen, 3000 soorten weekdieren, 1625 soorten vissen, 133 soorten haaien en roggen, en meer dan 30 soorten walvissen en dolfijnen - waarvan er veel met uitsterven worden bedreigd. Tussen 26 en 50 procent van de koralen van het rif stierf in 2016 en 2017 volgens de NGO.