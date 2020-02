Op Argentijns Antarctica is donderdag de warmste temperatuur sinds het begin van de metingen geregistreerd. Dat heeft de nationale meteorologische dienst aangekondigd.

's Middags werd een temperatuur van 18,3 graden gemeten op de Esperanza-basis, een wetenschappelijk station. Het vorige record werd op 24 maart 2015 geregistreerd. Toen was het 17,5 graden.

Op een andere basis, Mararmbo, steeg de temperatuur tot 14,1 graden. Dat is een record voor de maand februari. De vorige recordtemperatuur in februari was 13,8 graden en die werd op 24 februari 2013 geregistreerd.

Argentinië heeft al 114 jaar grondgebied op Antarctica, waar het verschillende wetenschappelijke basissen uitbaat. Het land mag er enkel vreedzame activiteiten uitvoeren en mag het grondgebied niet gebruiken voor militaire doeleinden. Dat is zo vastgesteld in het Verdrag van Antarctica dat in juni 1961 in werking trad.

