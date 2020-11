De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij een record aan nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Woensdag werden 144.133 nieuwe gevallen van infectie geregistreerd. Dat blijkt donderdag uit de gegevens van de Johns Hopkins University.

In de VS, met zijn ongeveer 330 miljoen inwoners, zijn sinds de pandemie begon meer dan 10,4 miljoen mensen besmet door het coronavirus. De website van de universiteit wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe gegevens en toont daarom een hoger niveau dan de officiële cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

